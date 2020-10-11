Місцеві вибори 2020: як правильно заповнити бюлетень (відео)

Місцеві вибори 2020 в Україні пройдуть вже 25 жовтня, тож у ЦВК нагадали, як правильно заповнювати бюлетені, щоб вони були дійсними. Все можна побачити у простому відео.

Центральна виборча комісія зробила відеопояснення, як виборцям заповнювати бюлетені під час місцевих виборів. У короткому ролику доступно нагадують про правильну послідовність, а також пояснюють, які символи можна залишати у бюлетенях.

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"Комісія розʼяснила порядок проставлення у такому бюлетені позначки "плюс" (+) або "галочки" (✓), або іншої, що засвідчує волевиявлення виборця. А також – правильність написання порядкового номера кандидата в депутати від місцевої організації політичної партії, яку виборець підтримав. Окрім того, у документі наведено приклади правильного та неправильного заповнення виборчого бюлетеня", – йдеться у повідомленні.

Як правильно заповнити бюлетень:

Уважно починайте роз'яснення та правила заповнення вгорі;

Оберіть місцеву організацію партії, за яку хочете проголосувати;

Зробіть позначку "+" або іншу у порожньому квадраті навпроти назвати організації, яку ви обрали;

Впишіть порядковий номер кандидата у депутати, якого підтримуєте, у квадрат з трафаретом (приклад: якщо ви обрали кандидата №6, то можна написати і "06", і "6");

Можна голосувати лише за одну місцеву організацію партії, а також одного кандидата у депутати від цієї ж партії.

Якщо ж під час заповнення людина помилилась, то може написати заяву до дільничого на виборчій комісії з прохання про надання ще одного бюлетеню. Але це працює тільки раз, тому будьте уважними, адже третьої спроби не буде.

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