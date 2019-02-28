Психологи поділилися нескладною технікою зняття стресу: чотири кроки

Якщо ви відчуваєте стрес, його треба позбавитися, щоб негатив не накопичується у вашому організмі. Ці прості 4 кроки допоможуть вам.

Є кілька простих кроків, які потрібно зробити, щоб допомогти собі.

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Крок 1. Прийняти те, що ви у стані стресу. Просто усвідомити це і зізнатися собі в цьому.

Крок 2. Дозволити собі відчувати те, що ви відчуваєте зараз: образа, гнів, будь-які негативні емоції. Визнати цю емоцію і позначити її. Можна навіть промовити вголос: "Зараз я відчуваю роздратування".

Крок 3. Конструктивно вивести з себе ці почуття. Можна детально викласти свої думки на папері і спалити. Можна піти в спортзал і інтенсивно позайматися, побігати на стадіоні, поплавати в басейні: будь-яка фізична активність виводить емоції назовні.

Боротися зі стресом допоможе спорт

Крок 4. Зробити висновки на майбутнє. Поставте собі запитання: "Що я зробив такого, що потрапив в таку ситуацію або чого не зробив?" Коли урок витягнутий, вирішіть, як в майбутньому будете уникати ситуації, яка привела до стресу або як вирішувати її. А потім – просто відпустіть цю ситуацію.

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