Ці риси зовнішності говорять, що з вашою самооцінкою все окей

Голос у людини з нормальною самооцінкою добре модульований / Headspace

Існує декілька доволі простих, але явних ознак, які говорять про ступінь вашої самооцінки. Дізнайтеся, чи все добре з вашою самооцінкою і як визначити самооцінку інших.

На фізичному рівні людині з високою самооцінкою притаманні такі риси.

І ще: Як позбутися напруги на роботі: дієві поради

Очі – уважні, яскраві і живі; обличчя – спокійне і (якщо людина не хвора) зберігає природний колір, здорова шкіра; природне положення підборіддя щодо тулуба (не підняте і не опущене); щелепи і скули не напружені.

Плечі розслаблені, але підняті; руки також розслаблені, з природною грацією, спокійно опущені; пряма постава; цілеспрямована хода (не перевальцем). Релаксація означає, що ми не ховаємося від себе і не боремося самі з собою. Голос – добре модульований, гучність якого відповідає ситуації.

Хронічна напруженість же свідчить про певну внутрішню боротьбу, самозаперечення, а також про те, що якийсь аспект власного его ви відкидаєте.

Читайте також: Які цілі роблять людей щасливішими