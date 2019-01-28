Уляна Супрун розповіла, чим не слід запивати ліки

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун нагадала українцям, що недотримання інструкції застосування ліків призведе до того, що препарати будуть недієвими або ж завдадуть шкоди.

Чиновниця Уляна Супрун дала низку корисних порад про те, як зробити прийом ліків найбільш ефективним. Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Супрун, найкраще запивати ліки водою. Якщо немає води, можна запивати ледь теплим чаєм. Для більшості ліків це не має значення, але найкраще запивати все ж таки водою.

"Вода – безпрограшний варіант. Краще випийте повну склянку. Це поліпшить засвоєння ліків", – пише Супрун.

Також урядовець додає, що не потрібно запивати ліки газованими напоями, особливо якщо препарат слід пити натщесерце. Такі ліки повинні якомога менше перебувати в кислому середовищі, а солодкі газовані напої якраз кислі. Також ліки краще не запивати кавою. Крім цього, кава заборонено вживати одночасно з ефедрином, це може занадто сильно стимулювати серце.

"Кавою краще не запивати, хоча суворої універсальної заборони немає. Кофеїн може взаємодіяти з низкою препаратів, що руйнуються тієї ж системою знешкодження, що і кави. Тому їх одночасне споживання призведе до того, що в крові буде багато і кофеїну, і ліків. Уважно читайте інструкцію і не пийте ліки разом з кавою, якщо це заборонено", – радить Супрун.

Молочні ж продукти можуть перешкодити засвоєнню антибіотиків. Тож Супрун радить у разі прийому антибіотиків вживати молочні продукти як мінімум через дві години.

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