5 міфів про справжнього чоловіка, які вже давно неактуальні

Часи міняються, але лише стереотипи залишаються незмінними. Розповідаємо вам про 5 найпоширеніших міфів про СПРАВЖНЬОГО чоловіка, які вже давно неактуальні!

Збережіть собі, щоб давати відсіч усім, хто "застряг" у минулому столітті.

І ще: Науковці поділилися слушною порадою для подружніх пар

Справжній чоловік – годувальник

Стереотип, який намертво закарбувався у головах людей. Чоловік обов'язково має ходити на роботу, щоб годувати себе та своє сімейство, а жінка – працювати в дома над тим, щоб сімейству було комфортно та затишно. Але це вже давно не так. У XXI столітті жінки часто вибирають кар'єру, а чоловікам іноді доводиться сидіти в декреті. І тут немає нічого поганого. Просто потрібно правильно розставляти пріоритети.

Іноді в декреті сидять саме татусі

Справжній чоловік не відчуває болю

Ага, ще скажіть, що справжній чоловік – безсмертний. Насправді ж, у кожного з нас є свій больовий поріг. Так, чоловіки трохи легше сприймають фізичний біль, але це відбувається лише тому, що їх захищає тестостерон. Однак, у жінок є естроген, який у критичних ситуаціях може підвищити больовий поріг.

Ви не повірите, але чоловіки теж страждають від болю

Справжній чоловік не плаче

Так, звичайно ж, а ще він не дихає, і не існує. Насправді ж, слізні залози є й у чоловіків, і вони потрібні для того, щоб очистити очі за допомогою вологи. Якщо ж чоловік біля вас розплакався – це нормальне явище. Він ж не може бути черствим, як торішній хліб!

Іноді чоловіки плачуть через нерозділене кохання

Справжньому чоловіку не потрібен ніхто

Тільки він, його вірна сокира та картата сорочка, а ще гори й полонини. Дійсно, нахіба чоловіку розмовляти. Краще мовчки рубати дерева або окуня. Що кому ближче. Насправді ж, чоловіки такі ж соціальні істоти, як і жінки. Їм також потрібні компанії, потрібне спілкування та обмін емоціями. Звичайно ж, бувають винятки, коли хочеться побути наодинці.

Таким ви уявляєте справжнього чоловіка?

Справжній чоловік – ідеальний коханець

Ну так, його ж з першого класу змушували читати Камасутру та вивчати жіночу фізіологію. А ще на YouTube він дивиться не огляди гаджетів, а лайфхаки, які допоможуть вразити її в ліжку. Насправді ж, справи інтимні – питання часу та досвіду. Те ж можна сказати й про жінок. Якщо чоловік буде уважним до своєї партнерки, прислухатиметься до її відчуттів і побажань, у нього є всі шанси стати ідеальним коханцем. Ось у чому секрет.

Ідеальними коханцями не народжуються, а стають

Читайте також: Науковці розповіли, що впливає на перше враження про людину