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Ви захочете її знову: готуємо шарлотку з ванільним соусом від шефа

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Готуємо шарлотку з ванільним соусом - фото 1
Готуємо шарлотку з ванільним соусом / Gpointstudio

Шарлотка – один з найпопулярніших десертів в Україні. І ми розповімо, як приготувати її з фантастичним ванільним соусом.

Рецептом поділився шеф-кухар Олександр Городник у своєму інстаграмі. Мерщій зберігайте його, щоб потім потішити себе та близьких цим смаколиком!

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Інгредієнти для шарлотки:

  • 600 грамів кислих яблук (очищених)
  • 1/2 соку лимона (для яблук)
  • 3 грамів меленої кориці
  • 6 середніх яєць С1 (кімнатної температури)
  • 200 грамів цукру
  • 200 грамів муки
  • 20 грамів кукурудзяного крохмалю
  • 20 грамів ванільного цукру
  • 10 грамів розпушувача
  • 30 грамів вершкового масла (для змащування форми)
  • 20 грамів коричневого цукру (для присипання форми)
  • 50 грамів горіхів пекан (за бажанням) або будь-яких інших

Приготування шарлотки:

1. Очищаємо яблука та занурюємо в холодну воду з лимонним соком.
2. Збиваємо яйця з цукром міксером 5 – 7 хвилин до пишної піни.
3. Змащуємо форму вершковим масло та присипаємо коричневим цукром.
4. Нарізаємо яблука кубиком.
5. Змішуємо сухі складники просіюємо через сито та додаємо у 2 етапи до збитих яєць з цукром та обережно вимішуємо до повного поєднання усіх компонентів.
6. У форму викладіть половину яблук присипте їх меленою корицею, залийте половиною тіста, далі знову шар яблук з корицею та покрийте залишком тіста, викладіть обережно зверху горішки та відправте запікатись в розігріту духовку до 180 градусів на 40 – 45 хвилин.

Важливо! Не відчиняйте духовку після того, як відправили пиріг, бо він може впасти в розмірі.

"Щоб перевірити пиріг на готовність проткніть в нього дерев'яну шпажку, пиріг буде готовий коли шпажка буде сухою після того, як ви її дістанете", – закликає шеф.

Як приготувати шарлотку з ванільним соусом: дивіться відео

Для ванільного соусу :

  • 300 грамів молока
  • 300 грамів вершків (30%)
  • 3 курячих жовтки
  • 100 грамів цукру
  • 15 грамів ванільного цукру або 1 паличка ванілі
  • 10 грамів кукурудзяного крохмалю

Приготування ванільного соусу:

1. Змішайте молоко з вершками в сотейнику та доведіть їх до кипіння.
2. Збийте вінчиком в мисці жовтки з цукром, крохмалем та ванільним цукром.
3. Влийте до жовтків гарячу молочну суміш, перелийте її назад в сотейник та доведіть суміш до кипіння.

Важливо! Постійно помішуйте масу вінчиком, щоб вона не підгоріла і не було грудочок.

4. Проваріть соус 15 секунд після закипання і подавайте до столу гарячим, або охолодіть перед подачею.

Варте уваги! Якщо соус сильно застигне, збийте його легенько виделкою або міксером або додайте трішки молока.

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Спробуйте і ви приготувати шарлотку з ванільним соусом. Гарантуємо, результат сподобається вам і ви захочете ласувати нею знову і знову.

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