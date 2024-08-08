Ви захочете її знову: готуємо шарлотку з ванільним соусом від шефа

Шарлотка – один з найпопулярніших десертів в Україні. І ми розповімо, як приготувати її з фантастичним ванільним соусом.

Рецептом поділився шеф-кухар Олександр Городник у своєму інстаграмі. Мерщій зберігайте його, щоб потім потішити себе та близьких цим смаколиком!

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Інгредієнти для шарлотки:

600 грамів кислих яблук (очищених)

1/2 соку лимона (для яблук)

3 грамів меленої кориці

6 середніх яєць С1 (кімнатної температури)

200 грамів цукру

200 грамів муки

20 грамів кукурудзяного крохмалю

20 грамів ванільного цукру

10 грамів розпушувача

30 грамів вершкового масла (для змащування форми)

20 грамів коричневого цукру (для присипання форми)

50 грамів горіхів пекан (за бажанням) або будь-яких інших

Приготування шарлотки:

1. Очищаємо яблука та занурюємо в холодну воду з лимонним соком.

2. Збиваємо яйця з цукром міксером 5 – 7 хвилин до пишної піни.

3. Змащуємо форму вершковим масло та присипаємо коричневим цукром.

4. Нарізаємо яблука кубиком.

5. Змішуємо сухі складники просіюємо через сито та додаємо у 2 етапи до збитих яєць з цукром та обережно вимішуємо до повного поєднання усіх компонентів.

6. У форму викладіть половину яблук присипте їх меленою корицею, залийте половиною тіста, далі знову шар яблук з корицею та покрийте залишком тіста, викладіть обережно зверху горішки та відправте запікатись в розігріту духовку до 180 градусів на 40 – 45 хвилин.

Важливо! Не відчиняйте духовку після того, як відправили пиріг, бо він може впасти в розмірі.

"Щоб перевірити пиріг на готовність проткніть в нього дерев'яну шпажку, пиріг буде готовий коли шпажка буде сухою після того, як ви її дістанете", – закликає шеф.

Як приготувати шарлотку з ванільним соусом: дивіться відео

Для ванільного соусу :

300 грамів молока

300 грамів вершків (30%)

3 курячих жовтки

100 грамів цукру

15 грамів ванільного цукру або 1 паличка ванілі

10 грамів кукурудзяного крохмалю

Приготування ванільного соусу:

1. Змішайте молоко з вершками в сотейнику та доведіть їх до кипіння.

2. Збийте вінчиком в мисці жовтки з цукром, крохмалем та ванільним цукром.

3. Влийте до жовтків гарячу молочну суміш, перелийте її назад в сотейник та доведіть суміш до кипіння.

Важливо! Постійно помішуйте масу вінчиком, щоб вона не підгоріла і не було грудочок.

4. Проваріть соус 15 секунд після закипання і подавайте до столу гарячим, або охолодіть перед подачею.

Варте уваги! Якщо соус сильно застигне, збийте його легенько виделкою або міксером або додайте трішки молока.

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Спробуйте і ви приготувати шарлотку з ванільним соусом. Гарантуємо, результат сподобається вам і ви захочете ласувати нею знову і знову.