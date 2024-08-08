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Ви захочете її знову: готуємо шарлотку з ванільним соусом від шефа
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Шарлотка – один з найпопулярніших десертів в Україні. І ми розповімо, як приготувати її з фантастичним ванільним соусом.
Рецептом поділився шеф-кухар Олександр Городник у своєму інстаграмі. Мерщій зберігайте його, щоб потім потішити себе та близьких цим смаколиком!
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Інгредієнти для шарлотки:
- 600 грамів кислих яблук (очищених)
- 1/2 соку лимона (для яблук)
- 3 грамів меленої кориці
- 6 середніх яєць С1 (кімнатної температури)
- 200 грамів цукру
- 200 грамів муки
- 20 грамів кукурудзяного крохмалю
- 20 грамів ванільного цукру
- 10 грамів розпушувача
- 30 грамів вершкового масла (для змащування форми)
- 20 грамів коричневого цукру (для присипання форми)
- 50 грамів горіхів пекан (за бажанням) або будь-яких інших
Приготування шарлотки:
1. Очищаємо яблука та занурюємо в холодну воду з лимонним соком.
2. Збиваємо яйця з цукром міксером 5 – 7 хвилин до пишної піни.
3. Змащуємо форму вершковим масло та присипаємо коричневим цукром.
4. Нарізаємо яблука кубиком.
5. Змішуємо сухі складники просіюємо через сито та додаємо у 2 етапи до збитих яєць з цукром та обережно вимішуємо до повного поєднання усіх компонентів.
6. У форму викладіть половину яблук присипте їх меленою корицею, залийте половиною тіста, далі знову шар яблук з корицею та покрийте залишком тіста, викладіть обережно зверху горішки та відправте запікатись в розігріту духовку до 180 градусів на 40 – 45 хвилин.
Важливо! Не відчиняйте духовку після того, як відправили пиріг, бо він може впасти в розмірі.
"Щоб перевірити пиріг на готовність проткніть в нього дерев'яну шпажку, пиріг буде готовий коли шпажка буде сухою після того, як ви її дістанете", – закликає шеф.
Як приготувати шарлотку з ванільним соусом: дивіться відео
Для ванільного соусу :
- 300 грамів молока
- 300 грамів вершків (30%)
- 3 курячих жовтки
- 100 грамів цукру
- 15 грамів ванільного цукру або 1 паличка ванілі
- 10 грамів кукурудзяного крохмалю
Приготування ванільного соусу:
1. Змішайте молоко з вершками в сотейнику та доведіть їх до кипіння.
2. Збийте вінчиком в мисці жовтки з цукром, крохмалем та ванільним цукром.
3. Влийте до жовтків гарячу молочну суміш, перелийте її назад в сотейник та доведіть суміш до кипіння.
Важливо! Постійно помішуйте масу вінчиком, щоб вона не підгоріла і не було грудочок.
4. Проваріть соус 15 секунд після закипання і подавайте до столу гарячим, або охолодіть перед подачею.
Варте уваги! Якщо соус сильно застигне, збийте його легенько виделкою або міксером або додайте трішки молока.
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Спробуйте і ви приготувати шарлотку з ванільним соусом. Гарантуємо, результат сподобається вам і ви захочете ласувати нею знову і знову.
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