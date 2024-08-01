Готуємо найсмачніше вівсяне печиво за 15 хвилин разом з Лізою Глінською

Пропонуємо вам приготувати неймовірно смачне та ніжне вівсяне печиво. Воно однозначно сподобається усім членам родини, особливо дітям.

Українська шеф-кухарка та кондитерка Ліза Глінська вирішила поділитись неймовірним рецептом вівсяного печива. Деталі приготування шукайте на її сторінці у Instagram.

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Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо найсмачніше вівсяне печиво за 15 хвилин. Це печиво готується дуже легко та швидко, воно м’яке всередині та хрустке зовні. Чудово смакує з молоком. Готуйте та насолоджуйтесь, – пише Глінська.

Інгредієнти:

100 г вівсяних пластівців (швидкого приготування) (6,5 ст. л. з гіркою)

100 г борошна (3 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою)

4 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)

сіль

кориця або ванільний цукор

50 г яєць (1 шт.)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

80 г вершкового масла (жирністю 82%)



Спосіб приготування:

1. Обʼєднуємо: борошно, вівсяні пластівці, розпушувач, сіль, ваніль або корицю та перебиваємо за допомогою подрібнювача до стану борошна.

2. Пересипаємо у миску та додаємо цукор, перемішуємо.

3. Додаємо яйце та розтоплене вершкове масло і знову все ретельно перемішуємо.

4. Все борошно має зволожитися, тісто готове. Ділимо його на девʼять рівних частин.

5. Формуємо кульки по 50 г, трішки приплющуємо (нам потрібна форма шайби) та викладаємо на деко з пергаментом.

6. Ставимо тісто випікатися в розігріту духовку до 180 градусів з конвекцією на 15-16 хв.

7. Печиво готове. Лишаємо його при кімнатній температурі охолоджуватись та смакуємо.

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