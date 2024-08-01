Такого ви ще не готували: кокосовий пиріг зі згущеним молоком

Цей ніжний та солодкий десерт однозначно сподобається усім. А приготувати його неймовірно просто і швидко.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко поділилась апетитним рецептом. Шукайте деталі приготування на її сторінці у Instagram.

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Цей неймовірно ніжний десерт ви точно повинні приготувати. Кокосова стружка в поєднанні зі згущеним молоком роблять цей пиріг просто надзвичайно смачним.

Приготування не займе багато часу та зусиль, але неймовірний смак та задоволення гарантовано, – пише Рябенко.

Інгредієнти:

Згущене молоко – 2 банки;

Яйця – 4 шт;

Масло розтоплене – 3 ст.л;

Кокосова стружка – 200 г;

Ванільний цукор – 2 ч.л.

Процес приготування:

1. Змішати в мисці згущене молоко з яйцями.

2. Влити розтоплене масло.

3. Додати кокосову стружку та ванільний цукор. Перемішати.

4. Форму змастити маслом та вилити тісто.

5. Випікати протягом 40 хв при температурі 180°.

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