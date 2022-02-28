"Ви усе своє забрали?": у Сумській області військові РФ пішли пішки у бік кордону – відео

У мережі з'явилося відео з села на Сумщині, на якому російські військові прямують до кордону РФ, залишаючи Україну. Відбувається це під "Слава Україні"!

Спільнота Воїни України поділилася цим відео.

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10 осіб організовано у повній амуніції залишають населений пункт і йдуть у бік кордону з РФ. У ролику місцеві питаються солдатів: "Ви покидаєте нас?". На що старший у колоні відповідає: "Як обіцяли".

Люди, які знімають відео, обговорюють, що солдати дуже молоді хлопці. І поцікавилися, чи не замінували вони територію та чи не залишили розтяжок. Події відбуваються у Сумській області на кордоні з Росією.

Військові РФ залишили свою техніку і пішли пішки у бік кордону рф

Сумська область pic.twitter.com/yciDiVEGwp — ВОЇНИ УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) February 28, 2022

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