Василь Вірастюк емоційно розповів, що чекає на російських окупантів в Україні: відео 18+

Заклики до Росії щодо припинення війни лунають звідусіль. Лідери на знаменитості з України та усього світу виступають проти цинічного вторгнення окупаційних військ на нашу землю. Свій меседж послав ворогу й Василь Вірастюк, не стримуючи емоцій.

Так, український стронгмен, володар титулу Найсильніша людина планети 2004 року Василь Вірастюк звернувся до російської армії на тлі її злочинного вторгнення в Україну. Відео спортсмен опублікував в Instagram.

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"Я хочу звернутися до наших військовослужбовців та подякувати всім. Хлопці, тероборона міст, наші фахівці, наші силові підрозділи, ми вам дякуємо, ми віримо у вас, віримо у вашу міць, віримо у вашу силу", – почав з таких слів Вірастюк.

Далі він адресував свої слова окупантам:

А російським мерзотникам хочу сказати, що ви повертатиметеся додому м'ясом і потрапите відразу в пекло, тому що раю вам не побачити. Звертаючись до армії РФ, скажу вам — пішли ви на*уй. Слава Україні! Разом ми – сила, – закінчив стронгмен.

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