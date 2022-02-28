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війна

"Додому!": у Бердянську люди повстали проти російських окупантів – потужне відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Мешканці Бердянська, що тимчасово під контролем РФ, вийшли на мітинг проти окупантів. Люди вимагають, щоб російські війська залишили місто.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.

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"Станом на 16:00 війська РФ на території міста та у будівлях виконкому та Нацполіції. Прямо зараз біля будівлі виконкому проходить мирний мітинг", – йдеться у повідомленні.

Крім того, населення Бердянська дійшло до будівлі міськради, в якій ховаються російські військові, і влаштували там мітинг з українськими прапорами та антиросійськими гаслами.

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А ось і перші результати мітингів: на відео видно, як російські окупанти залишають місто.

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