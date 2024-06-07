"Ви рятівник народу": Володимир Зеленський зустрівся із ветераном Другої світової із США

Під час візиту до Франції на святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії Зеленський зустрівся з американськими ветеранами. Один з них обійняв українського президента і назвав його "рятівником народу".

Про це повідомляє видання The New York Times.

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Як зазначається, ветеран Другої світової війни побачив Володимира Зеленського та навіть спробував поцілувати його руку. Натомість президент схилився перед чоловіком та обійняв його. Сталося це після того, як ветеран почув, що це – президент України.

"Ти рятівник людей", – сказав Зеленському 99-річний Мелвін Гурвіц ветеран із Фредеріка, що у штаті Меріленд, після того, як він обійняв українського лідера. Ветеран сказав, що він викликає у нього сльози.

Зеленський наголосив у відповідь ветерану: "Ні, ні, ні, ви врятували Європу". Після чого став біля нього на коліна, щоб сфотографуватися.

Тоді ветеран додав Зеленському: "Ви наш герой". На це український президент відповів йому: "Ні, ви наш герой".

Після чого вони вдвох ще певний час поспілкувалися, а їхню розмову транслювали на великому екрані, який був встановлений на території, де проходили пам’ятні події.

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