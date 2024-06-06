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У Нью-Йорку вшанували памʼять Ірини Цибух (Чеки) та зібрали кошти для "Госпітальєрів"
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У нью-йоркському театрі Bedlam провели благодійну подію, щоб вшанувати памʼять загиблої парамедикині Ірини "Чеки" Цибух. Американські ветерани та актори читали історії українців під час вторгнення.
Про це Суспільне Культура повідомила пресслужба культурної активістки та продюсерки Diary of War Дар'ї Коломієць.
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Благодійний захід організувала українська культурна активістка та продюсерка Diary of War Дарʼя Коломієць разом з акторкою та режисеркою Зюзанною Шадковскі.
Для читань Зюзанна створила компіляцію з 14 оповідей – історій українців, які по-різному переживають російське вторгнення. Вперше вони побачили світ в однойменному документальному подкасті Дарʼї Коломієць у 2022 році.
Почались читання з історії військової медикині, доброволиці Ірини Цибух. У своєму щоденнику вона розповідала, чим займалась до вторгнення, про скасовану премʼєру свого фільму про дітей із Донеччини, роботу на "Суспільному" і своє рішення приєднатись до "Госпітальєрів" із початком великої війни.
Я розумію, що після події ви повернетесь до своїх звичних справ, але я – ні. Через російську агресію, через те, що я знаю, як ми потрібні тут. І дещо, що вам потрібно знати: ви нам потрібні також. Підтримайте нас, бо ця війна — найбільша несправедливість у нашому житті. І ми теж хотіли б займатись повсякденними справами, без війни, – казала "Чека" у відео.
Серед них історії режисера Євгена Синельникова, шеф-кухаря Євгена Клопотенка, музикантів Олександра Положинського, Моісея Бондаренка, Анастасії Шевченко (Стасік), поліцейської з Маріуполя Євгенії Іванченко, дружини полоненого захисника Маріуполя Максима Нікуліна Олени та інших.
За кілька тижнів до читань Ірина підписала прапор України для благодійного аукціону і записала відеозвернення до американських глядачів – пояснила, як працює їхній екіпаж, та попросила підтримати "Госпітальєрів".
По-справжньому вони відчули реальність, коли дізналися звістку про смерть Іри. За сценарієм, з історії Іри починається читання, і Керолайн зробила велику роботу над собою, аби триматись. Також ми показали глядачам відеозвернення від Іри і відео, яке знайомить із нею як з людиною, і це справило на них сильне враження, – каже Коломієць.
Подія зібрала повний зал, а серед гостей був бродвейський актор, лауреат премії "Ґреммі" Ендрю Раннеллз, а також актор Моше Лобел, відомий за головною роллю у фільмі Аді Волтера "ШТТЛ".
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