Ви більше не захочете звичайних: готуємо смачнезні варенички на пару

Якщо ви раніше готували звичайні вареники, то ми пропонуємо дещо змінити. Спробуйте потішити себе та близьких варениками на пару.

Рецептом поділився шеф-кухар Олександр Огородник у своєму інстаграмі. Збережіть собі, щоб приготувати смачні вареники на пару собі та близьким.

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Все життя їв вареники звичайні варені в воді з солоним сиром, а тут на тобі, мій світ перевернувся з ніг на голову… Одне скажу – це неперевершено,

– написав Огородник.

Для тіста:

300 грамів молока

2 столові ложки цукру

Півтори дрібки солі

25 грамів свіжих дріжджів (або 10 грамів сухих)

1 столова ложка олії

500 грамів борошна

Для начинки:

800 грамів кисломолочного сиру

3 столові ложки цукру

1 куряче яйце

2 чайні ложки ванільного цукру

Як приготувати вареники на пару: дивіться відео

Спосіб приготування:

Молоко підігріти до 30 – 35 градусів максимум, та поєднати разом з цукром, сіллю, олією та дріжджами. Вливаємо готову молочну суміш до просіяного борошна та замішуємо тісто, спочатку ложкою, а потім докладаємо зусилля і вимішуємо ручками переклавши тісто на стіл. Вимішувати тісто 5 хвилин. Замотати тісто в харчову плівку або накрити рушником та дати відпочити 20 хвилин. Для начинки поєднуємо окремо в мисці усі інгредієнти до однорідної маси. Відпочивше тісто присипаємо борошном разом з поверхнею та качалкою, та розкачуємо тісто до товщини 4 – 5 міліметрів. Вирізаємо вареники металевим кільцем або стаканом діаметром в 5 сантиметрів. Викладаємо на наші заготовки по чайній ложці сиру та ліпимо варенички, розтягнувши тісто з обох сторін та склеївши по центру, а потім по боках. Готуємо вареники на пару 6 хвилин.

Порада! В домашніх умовах наливаємо в каструлю на 3 сантиметри води, зверху ставимо марлю, зафіксуйте її по боках, викладіть вареники та накрийте або фольгою або кришкою. Або замість марлі металево плоске сито так само або з кришкою або з фольгою. (Тільки сито змастіть олією, щоб не поприлипали вареники).

Готові варенички змащуємо розтопленим вершковим маслом і насолоджуємось зі сметанкою, медом, варення, хто з чим забажає.

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Смачного!