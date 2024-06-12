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Ви більше не захочете звичайних: готуємо смачнезні варенички на пару
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Якщо ви раніше готували звичайні вареники, то ми пропонуємо дещо змінити. Спробуйте потішити себе та близьких варениками на пару.
Рецептом поділився шеф-кухар Олександр Огородник у своєму інстаграмі. Збережіть собі, щоб приготувати смачні вареники на пару собі та близьким.
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Все життя їв вареники звичайні варені в воді з солоним сиром, а тут на тобі, мій світ перевернувся з ніг на голову… Одне скажу – це неперевершено,
– написав Огородник.
Для тіста:
- 300 грамів молока
- 2 столові ложки цукру
- Півтори дрібки солі
- 25 грамів свіжих дріжджів (або 10 грамів сухих)
- 1 столова ложка олії
- 500 грамів борошна
Для начинки:
- 800 грамів кисломолочного сиру
- 3 столові ложки цукру
- 1 куряче яйце
- 2 чайні ложки ванільного цукру
Як приготувати вареники на пару: дивіться відео
Спосіб приготування:
- Молоко підігріти до 30 – 35 градусів максимум, та поєднати разом з цукром, сіллю, олією та дріжджами.
- Вливаємо готову молочну суміш до просіяного борошна та замішуємо тісто, спочатку ложкою, а потім докладаємо зусилля і вимішуємо ручками переклавши тісто на стіл. Вимішувати тісто 5 хвилин.
- Замотати тісто в харчову плівку або накрити рушником та дати відпочити 20 хвилин.
- Для начинки поєднуємо окремо в мисці усі інгредієнти до однорідної маси.
- Відпочивше тісто присипаємо борошном разом з поверхнею та качалкою, та розкачуємо тісто до товщини 4 – 5 міліметрів.
- Вирізаємо вареники металевим кільцем або стаканом діаметром в 5 сантиметрів.
- Викладаємо на наші заготовки по чайній ложці сиру та ліпимо варенички, розтягнувши тісто з обох сторін та склеївши по центру, а потім по боках.
- Готуємо вареники на пару 6 хвилин.
Порада! В домашніх умовах наливаємо в каструлю на 3 сантиметри води, зверху ставимо марлю, зафіксуйте її по боках, викладіть вареники та накрийте або фольгою або кришкою. Або замість марлі металево плоске сито так само або з кришкою або з фольгою. (Тільки сито змастіть олією, щоб не поприлипали вареники).
Готові варенички змащуємо розтопленим вершковим маслом і насолоджуємось зі сметанкою, медом, варення, хто з чим забажає.
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Смачного!
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