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Ви більше не захочете звичайних: готуємо смачнезні варенички на пару

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Рецепт смачних вареників на пару - фото 1
Рецепт смачних вареників на пару / 1000menu

Якщо ви раніше готували звичайні вареники, то ми пропонуємо дещо змінити. Спробуйте потішити себе та близьких варениками на пару.

Рецептом поділився шеф-кухар Олександр Огородник у своєму інстаграмі. Збережіть собі, щоб приготувати смачні вареники на пару собі та близьким.

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Все життя їв вареники звичайні варені в воді з солоним сиром, а тут на тобі, мій світ перевернувся з ніг на голову… Одне скажу – це неперевершено,
– написав Огородник.

Для тіста:

  • 300 грамів молока
  • 2 столові ложки цукру
  • Півтори дрібки солі
  • 25 грамів свіжих дріжджів (або 10 грамів сухих)
  • 1 столова ложка олії
  • 500 грамів борошна

Для начинки:

  • 800 грамів кисломолочного сиру
  • 3 столові ложки цукру
  • 1 куряче яйце
  • 2 чайні ложки ванільного цукру

Як приготувати вареники на пару: дивіться відео

Спосіб приготування:

  1. Молоко підігріти до 30 – 35 градусів максимум, та поєднати разом з цукром, сіллю, олією та дріжджами.
  2. Вливаємо готову молочну суміш до просіяного борошна та замішуємо тісто, спочатку ложкою, а потім докладаємо зусилля і вимішуємо ручками переклавши тісто на стіл. Вимішувати тісто 5 хвилин.
  3. Замотати тісто в харчову плівку або накрити рушником та дати відпочити 20 хвилин.
  4. Для начинки поєднуємо окремо в мисці усі інгредієнти до однорідної маси.
  5. Відпочивше тісто присипаємо борошном разом з поверхнею та качалкою, та розкачуємо тісто до товщини 4 – 5 міліметрів.
  6. Вирізаємо вареники металевим кільцем або стаканом діаметром в 5 сантиметрів.
  7. Викладаємо на наші заготовки по чайній ложці сиру та ліпимо варенички, розтягнувши тісто з обох сторін та склеївши по центру, а потім по боках.
  8. Готуємо вареники на пару 6 хвилин.

Порада! В домашніх умовах наливаємо в каструлю на 3 сантиметри води, зверху ставимо марлю, зафіксуйте її по боках, викладіть вареники та накрийте або фольгою або кришкою. Або замість марлі металево плоске сито так само або з кришкою або з фольгою. (Тільки сито змастіть олією, щоб не поприлипали вареники).

Готові варенички змащуємо розтопленим вершковим маслом і насолоджуємось зі сметанкою, медом, варення, хто з чим забажає.

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Смачного!

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