Готуємо оригінальну курячу шаурму разом з Ольгою Рябенко

Шаурма – це звичний фаст-фуд для багатьох українців. Адже його готувати просто та швидко. Проте ми пропонуємо вам цього разу спробувати трішки інший рецепт цієї страви.

Шукайте деталі приготування на сторінці української шеф-кухарки Ольги Рябенко у Instagram.

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Рецептів смачного курячого м’яса ніколи не буває багато. Сьогодні ділюсь пікантним та соковитим рецептом, який точно запам’ятається і сподобається всім, – пише Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

Куряче стегно – 5-6 шт;

Цибуля – 1 шт;

Картопля – 1 шт.

Маринад для курки:

Грецький йогурт – 2 ст.л;

Паприка – 1 ч.л;

Пластівці чилі – ⅓ ч.л;

Сванська сіль – 1 ч.л;

Сіль, перець – на смак;

Часник – 5 зубців;

Сік ½ лимона.

Масляна глазур:

Масло розтоплене – 60 г;

Цедра ½ лимона;

Сік ½ лимона;

Петрушка або кінза – 1 ст.л.

Процес приготування:

1. До м’яса додати всі інгредієнти для маринаду. Накрити харчовою плівкою та залишити маринуватися на 30 хв.

2. На дерев’яні або металеві шпажки нанизати ½ цибулі, долати м’ясо і знову цибулю.

3. На картоплі зрізати один бік і поставити на неї шпажки з м’ясом.

4. Відправляємо в розігріту до 180° духовку на 40 хв.

5. Масло розтопити, додати всі інгредієнти для глазурі та змастити м’ясо.

6. Відправити знову в духовку на 10 хв.

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