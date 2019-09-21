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Вгадайте планету: у NASA показали незвичайне фото
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Команда NASA поділилась новим фото з Червоної планети, на якому можна побачити унікальний кратер. Щоправда, на перший погляд важко визначити планету через кольори.
На офіційному профілі NASA в соцмережі Instagram опублікували кадр з одного із унікальних місць на Марсі, який вдалось зафіксувати супутнику Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
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На яскравому фото можна побачити особливості породних елементів у кратері Деніелсона. На думку науковців, він сформувався чимало мільйонів років тому через падіння метеорита. Саме цей кратер вважається найбільш унікальним з усіх, які поки що вдавалось зафіксувати у космосі.
Додамо, що дивне забарвлення поверхні Марса не є природним. Таким його зробили, щоб краще бачити породи на Червоній планеті. Тому з першого погляду не одразу можна зрозуміти, де ж є таке незвичайне місце.
Джерело фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
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