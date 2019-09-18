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Астрономи опублікували кольорове фото першої міжзоряної комети

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Астрономи опублікували кольорове фото першої міжзоряної комети - фото 1

Астрономи обсерваторії Gemini отримали кольоровий знімок першої міжзоряної комети C/2019 Q4 (Borisov). Це фото було зроблено в ніч з 9 на 10 вересня. Про це повідомили на офіційному сайті обсерваторії.

Так, на фото можна побачити досить довгий хвіст комети, який утворився в результаті викиду речовини з її поверхні. Комети відрізняються від інших космічних об'єктів саме наявністю такого хвоста. При цьому C/2019 Q4 (Borisov) стала першим відомим міжзоряним об'єктом, у якого була помічена подібна структура.

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Астрономи опублікували кольорове фото першої міжзоряної комети - фото 355771

Відомо, що ця комета рухається зі швидкістю 30 кілометрів на секунду щодо Сонця і в січні зблизиться з ним на мінімальну відстань. У грудні цього року комета підійде на мінімальну відстань до Землі.

До появи цієї комети, єдиним відомим міжзоряним тілом був астероїд Оумуамуа. Його виявили в Сонячній системі в жовтні минулого року. Небесне тіло має незвичайну сигароподібну форму, а його довжина – близько 400 метрів.

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Джерело: gemini
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