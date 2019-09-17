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На Марсі зафіксували гігантську крижану лавину: фотофакт
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На Червоній планеті є багато скель, на яких часто відбуваються цікаві для вчених явища. На одній з останніх фотографій таких марсіанських скель NASA помітило крижану лавину величезних розмірів, яка мчиться вниз.
Лавини на Марсі відрізняються від сніжно-білих земних. Подібне стихійне явище на Червоній планеті виглядає темно-коричневим через місцевий запорошений ландшафт. Знімок був отриманий камерою HiRISE космічного корабля NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) на початку літа, але космічне агентство опублікувало фото лавини лише зараз.
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За даними NASA, місцевий катаклізм утворився в результаті падіння льоду і каміння зі скелі висотою понад 500 метрів. Космічне агентство пояснює, що кожен весняний сезон на цій частині Марса шарувата гірська порода підігрівається сонячним світлом, в результаті чого лід тане настільки, що він різко сходить, викликаючи великі за площею лавини.
Великі брили льоду піднімають в атмосферу величезні хмари куряви, чому також сприяє нижча гравітація, ніж на Землі. В результаті з космосу це явище виглядає, як величезний вибух. Це не перший випадок, коли NASA сфотографувало лавину на Червоній планеті, але це перший знімок, на якому чітко видно сам процес стихійного явища.
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