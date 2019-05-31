Вгадай номінал купюри: ТЕСТ

На зміну готівці приходять безконтактні способи оплати. Тепер ви може оплачувати покупки за допомогою кредитних карт і мобільних телефонів. Ми підготували для вас тест, який перевірить, чи ви пам'ятаєте, як виглядають паперові гроші.

Як часто ви тримаєте готівку у руках та розглядаєте її? Потрапити на банкноти – велика честь. Тому на купюрах української гривні зображені найвидатніші українці та найважливіші історичні пам'ятки. Перевірте себе – чи добре ви знаєте номінал купюр?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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