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ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України

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історичний тест - фото 1
історичний тест

Твоя Батьківщина здобула незалежність у 1991 році, проте її історія набагато старіша. Ми підготували для тебе цікавий тест – перевір, чи знаєш ти важливі історичні факти про Україну.

Землі України населяли ще давні племена людей. А тепер тут живемо ми. Історія нашої країна насичена подіями та постатями. Пройди тест і переконайся, що про свою Батьківщину ти знаєш багато!

І ще: Тест: як добре ви знаєте українські хіти 90-х?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш королівські правила Єлизавети II

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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