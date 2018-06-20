На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ветерани АТО розробили шоломи доповненої реальності для танкістів
-
- 219
Вітчизняна компанія LimpidArmor розробила унікальний пристрій, який допоможе екіпажам танків орієнтуватися у просторі, а також керувати бойовою машиною більш досконало.
Звісно, бійці наших танкових військ і без того зарекомендували себе у світі як одні з найбільш майстерних воїнів, але додаткові "плюшки" нікому ще не заважали.
До слова: Американці розробили унікальні екзоскелети для армії
Для того, щоб зрозуміти унікальність розробки, потрібно трошки звернутися до коротенької, але славетної історії компанії LimpidArmor. Її створили у 2016 році ветерани АТО – люди, які дійсно розуміють, що потрібно військовим, що працюють за кермом бронемашин та з їхнім озброєнням. За всього два роки стартап компанії зібрав достатньо грошей для створення прототипів нового програмно-апаратного комплексу, який було названо так само, як і компанію.
СЕО LimpidArmor Михайло Гречухін вирішив поєднати окуляри доповненої реальності із шоломами танкістів. Вийшло неймовірно круто. Програмне забезпечення комплексу дозволяє водієві, командиру або навідникові-оператору бачити все, що коїться за межами танку на 360 градусів.
Без окулярів екіпаж знає лише про те, що коїться безпосередньо перед машиною. А для того, щоб оцінити, скажімо, поле битви, комусь доведеться вилізти з люку та додатково поставити своє життя у небезпеку. Помітити при цьому машину ворога позаду або якусь людину із ПТРК взагалі майже неможливо.
Саме тому розробка українців така важлива для всіх військових, адже екіпаж танка, що здатен виживати та працювати по супротивниках рятує життя багатьом піхотинцям.
Завдяки камерам, встановленим на бойову машину, а також програмному забезпеченню люди із шоломами від LimpidArmor бачать постійне потокове зображення навколо танка без якихось затримок. Крім того, комп'ютер може показувати цілі за режимом "свій-чужий", а незабаром у працівників компанії заплановане й додавання можливості інтеграції у картинку ще й додаткової інформації, отриманої, скажімо, з безпілотника або штабу.
Більше того, комплекс дає змогу бачити не тільки в оптичному режимі, але й надає теплову картинку оточення.
Із серпня завдяки співпраці із міністерством оборони та Укроборонпромом хлопці співпрацюють із всіма танковими заводами країни, тож реалізація цього проекту має стати справжнім проривом у військово-промисловому комплексі та взагалі тактиці ведення бою.
Щодо фінансування проекту, то варто зазначити, що LimpidArmor отримали чималі інвестиції через платформу Startup.Network, а 25 тисяч доларів їм надали партнери – корпорація Microsoft. Розумієте, які люди повірили в успіх наших чоловіків?
Перша презентація системи відбулася одразу ж у 2016 році на міжнародній виставці "Зброя та безпека". Через рік українці вже показали прототип системи LimpidArmor на базі гарнітури від Microsoft під назвою HoloLens. Наразі ж програмне забезпечення "вундервафлі" вже вдосконалене для її роботи, а окуляри доповненої реальності вже інтегровані у шоломи.
Майбутнє у цього проекту дійсно велике, бо використовувати комплекс можна не тільки екіпажам танків. LimpidArmor стане в нагоді пілотам як військової, так і цивільної авіації, операторам швидкісного наземного транспорту та важкої промислової техніки. Крім того, у майбутньому за допомогою шолома можна буде керувати багатьма обладнаннями дистанційно, не створюючи небезпеку для людини.
Олексій Чибісов, спеціально для Радіо МАКСИМУМ
Читайте також: BS-13: як українські інжерени зробили можливим знищення бронетехніки з Калашів
-
14:14OPPO Find X: флагманський слайдер з безрамковим екраном
-
13:56Кумедне відео з маленьким скунсом підкорює інтернет
-
13:45Найкращі фільми з Ніколь Кідман, які варто подивитися кожному
-
13:32Науковці розповіли, о котрій годині найчастіше народжуються діти
-
13:27Синоптик попередила про різке погіршення погоди
-
Нові фільми червня 2018: найочікуваніші кінопрем'єри місяця
-
13:12Трамп оголосив про створення космічної армії
-
13:00Ветерани АТО розробили шоломи доповненої реальності для танкістів
-
12:52Танцюють всі! Танці з 300 фільмів зібрали в одному крутому відео
-
12:41Volkswagen і Ford працюють над створенням спільних моделей
-
12:27Що потрібно їсти, щоб не випадало волосся
-
12:13Huawei P20 Pro назвали найкращим смартфоном 2018 року
-
12:03Канада легалізувала марихуану: що можна і що заборонено
-
11:45Величезний цуцик став зіркою мережі: кумедне відео
-
Жива середа на Радіо МАКСИМУМ: дивіться відео live-концерту Сергія Бабкіна
-
11:28Андрій Лунін став гравцем Реала: ЗМІ розкрили деталі історичного трансферу
-
11:15Принц Чарльз вигадав креативне прізвисько для Меган Маркл
-
10:55Атмосферні фото Сан-Франциско в об'єктиві талановитого фотографа
-
10:43Єва Лонгорія народила первістка: перше фото малюка
-
10:20Супрун розвінчала найпопулярніший міф про гомосексуальність
-
09:55Майкл Джексон чи Лобода? Єфросиніна похизувалась новим образом
-
09:27Художниця створює малюнки, які зрозуміють тільки батьки
-
08:53У ДСНС попередили про пожежну небезпеку в Україні
-
08:32На озері у Лондоні з'явилась незвичайна скульптура: відеофакт
-
07:53Вийшла мобільна гра по серіалу Westworld для iOS і Android
-
13:45Найкращі фільми з Ніколь Кідман, які варто подивитися кожному
-
11:28Андрій Лунін став гравцем Реала: ЗМІ розкрили деталі історичного трансферу
-
08:53У ДСНС попередили про пожежну небезпеку в Україні
- 19 червня
-
20:47Голлівудський актор приїхав в Україну для зйомок фільму
-
17:15Перший український лоукостер назвав регулярні внутрішні напрямки
-
15:44Як швидко підготувати тіло та шкіру до пляжного сезону
-
14:15Головна героїня серіалу попрощалася з Грою престолів
-
11:21Синоптик розповіла, у яких областях пройдуть дощі і грози
-
08:55Не алкоголь! Ці напої роблять людей впевненішими
- 18 червня
-
21:11Ці продукти допоможуть побороти головний біль
-
18:31MamaRika випустила нову вибухову пісню, яка змусить вас танцювати
-
16:20Бій Усик – Гассієв відбудеться в Москві: відома дата
-
12:00Ідеальні гаджети для затятого холостяка
-
08:20Рятувальники попередили українців про небезпеку
- 17 червня
-
21:25Секрети щасливої та здорової сім'ї
-
18:00Дівчина тижня: plus-size модель Еріка Лорен, яку називають двійником Меган Маркл
-
16:25Поради, які допоможуть уникнути похмілля зранку
-
12:00Даша Астаф'єва послала своїх хейтерів, а Дуа Ліпа вразила відвертим сценічним вбранням
-
08:55Уляна Супрун розповіла, що найкраще пити в спеку
- 16 червня
-
18:09Аргентина – Ісландія: відео голів та огляд матчу ЧС 2018
-
13:42Названо простий спосіб дізнатися, чи насправді ви зголодніли
-
11:47Як українські військові тренуються на масштабних навчаннях: фотофакт
-
09:15Плейлист популярної музики для хорошого ранку
- 15 червня
-
23:24Португалія – Іспанія: відео голів та огляд матчу ЧС 2018
-
20:52Цей предмет на вашій кухні може стати причиною харчового отруєння