Ветерани АТО розробили шоломи доповненої реальності для танкістів

Вітчизняна компанія LimpidArmor розробила унікальний пристрій, який допоможе екіпажам танків орієнтуватися у просторі, а також керувати бойовою машиною більш досконало.

Звісно, бійці наших танкових військ і без того зарекомендували себе у світі як одні з найбільш майстерних воїнів, але додаткові "плюшки" нікому ще не заважали.

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Для того, щоб зрозуміти унікальність розробки, потрібно трошки звернутися до коротенької, але славетної історії компанії LimpidArmor. Її створили у 2016 році ветерани АТО – люди, які дійсно розуміють, що потрібно військовим, що працюють за кермом бронемашин та з їхнім озброєнням. За всього два роки стартап компанії зібрав достатньо грошей для створення прототипів нового програмно-апаратного комплексу, який було названо так само, як і компанію.

СЕО LimpidArmor Михайло Гречухін вирішив поєднати окуляри доповненої реальності із шоломами танкістів. Вийшло неймовірно круто. Програмне забезпечення комплексу дозволяє водієві, командиру або навідникові-оператору бачити все, що коїться за межами танку на 360 градусів.



Без окулярів екіпаж знає лише про те, що коїться безпосередньо перед машиною. А для того, щоб оцінити, скажімо, поле битви, комусь доведеться вилізти з люку та додатково поставити своє життя у небезпеку. Помітити при цьому машину ворога позаду або якусь людину із ПТРК взагалі майже неможливо.

Шоломи LimpidArmor

Саме тому розробка українців така важлива для всіх військових, адже екіпаж танка, що здатен виживати та працювати по супротивниках рятує життя багатьом піхотинцям.

Завдяки камерам, встановленим на бойову машину, а також програмному забезпеченню люди із шоломами від LimpidArmor бачать постійне потокове зображення навколо танка без якихось затримок. Крім того, комп'ютер може показувати цілі за режимом "свій-чужий", а незабаром у працівників компанії заплановане й додавання можливості інтеграції у картинку ще й додаткової інформації, отриманої, скажімо, з безпілотника або штабу.



Більше того, комплекс дає змогу бачити не тільки в оптичному режимі, але й надає теплову картинку оточення.

Із серпня завдяки співпраці із міністерством оборони та Укроборонпромом хлопці співпрацюють із всіма танковими заводами країни, тож реалізація цього проекту має стати справжнім проривом у військово-промисловому комплексі та взагалі тактиці ведення бою.

Щодо фінансування проекту, то варто зазначити, що LimpidArmor отримали чималі інвестиції через платформу Startup.Network, а 25 тисяч доларів їм надали партнери – корпорація Microsoft. Розумієте, які люди повірили в успіх наших чоловіків?

Перша презентація системи відбулася одразу ж у 2016 році на міжнародній виставці "Зброя та безпека". Через рік українці вже показали прототип системи LimpidArmor на базі гарнітури від Microsoft під назвою HoloLens. Наразі ж програмне забезпечення "вундервафлі" вже вдосконалене для її роботи, а окуляри доповненої реальності вже інтегровані у шоломи.

Шоломи VR від LimpidArmor



Майбутнє у цього проекту дійсно велике, бо використовувати комплекс можна не тільки екіпажам танків. LimpidArmor стане в нагоді пілотам як військової, так і цивільної авіації, операторам швидкісного наземного транспорту та важкої промислової техніки. Крім того, у майбутньому за допомогою шолома можна буде керувати багатьма обладнаннями дистанційно, не створюючи небезпеку для людини.

Олексій Чибісов, спеціально для Радіо МАКСИМУМ

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