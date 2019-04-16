Дощі зі снігом: прогноз погоди 16 квітня в Україні

Погода на сьогодні, 16 квітня, в Україні

16 квітня в Україні очікується різке погіршення погодних умов. У всіх областях пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 квітня, у вівторок, в країну повернеться негода у вигляді дощів зі зливами. У західних областях після нічних заморозків пройдуть дощі з мокрим снігом, а також похолоднішає. Середня температура повітря в Україні складе +6+10. Найтепліше буде на сході – до +13+15.

У Києві 16 квітня втримається волога та холодна погода з дощами, вдень повітря прогріється до +9+11.

Прогноз погоди на 16 квітня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +6+8

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +5+7

Рівне +7+9

Луцьк 6+8

Вінниця +8+10

Хмельницький +6+8

Житомир +9+11

Чернігів +10+12

Черкаси +10+12

Миколаїв +8+10

Одеса +8+10

Херсон 10+12

Полтава +11+13

Суми +10+12

Харків +13+15

Дніпро +10+12

Запоріжжя+11+13

Донецьк +13+15

Луганськ+13+15

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