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Дощі зі снігом: прогноз погоди 16 квітня в Україні

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Погода на сьогодні, 16 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 16 квітня, в Україні

16 квітня в Україні очікується різке погіршення погодних умов. У всіх областях пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 квітня, у вівторок, в країну повернеться негода у вигляді дощів зі зливами. У західних областях після нічних заморозків пройдуть дощі з мокрим снігом, а також похолоднішає. Середня температура повітря в Україні складе +6+10. Найтепліше буде на сході – до +13+15.

У Києві 16 квітня втримається волога та холодна погода з дощами, вдень повітря прогріється до +9+11.

Прогноз погоди на 16 квітня у містах України:

Дощі зі снігом: прогноз погоди 16 квітня в Україні - фото 321391
  • Ужгород +13+15
  • Львів +6+8
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +7+9
  • Луцьк 6+8
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +10+12
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +8+10
  • Херсон 10+12
  • Полтава +11+13
  • Суми +10+12
  • Харків +13+15
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя+11+13
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ+13+15

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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