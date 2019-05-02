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Весна повертається: яку погоду чекати в Україні 2 травня

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Погода на сьогодні, 2 травня - фото 1
Погода на сьогодні, 2 травня

2 травня у більшості областей країни відчутно потеплішає, а дощі затримаються у кількох регіонах. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 травня, у четвер, в Україну прийде потепління. Середня температура повітря вдень прогріється до +16+19, а на півдні та сході навіть до +21. Однак дощі затримаються на Хмельниччині, Вінниччині, Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. На сході дощі з грозами, а також сильний вітер.

У Києві 2 травня вдень дощитиме, температура до +16+18, вітер західний 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 2 травня у містах України:

Весна повертається: яку погоду чекати в Україні 2 травня - фото 325056
  • Ужгород +17+19
  • Львів +17+19
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +17+19
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +16+18
  • Херсон +19+21
  • Полтава +15+17
  • Суми +14+16
  • Харків +14+16
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +16+18

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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