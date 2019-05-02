Весна повертається: яку погоду чекати в Україні 2 травня

2 травня у більшості областей країни відчутно потеплішає, а дощі затримаються у кількох регіонах. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 травня, у четвер, в Україну прийде потепління. Середня температура повітря вдень прогріється до +16+19, а на півдні та сході навіть до +21. Однак дощі затримаються на Хмельниччині, Вінниччині, Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. На сході дощі з грозами, а також сильний вітер.

У Києві 2 травня вдень дощитиме, температура до +16+18, вітер західний 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 2 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +17+19

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +17+19

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +17+19

Хмельницький +16+18

Житомир +17+19

Чернігів +16+18

Черкаси +16+18

Миколаїв +18+20

Одеса +16+18

Херсон +19+21

Полтава +15+17

Суми +14+16

Харків +14+16

Дніпро +16+18

Запоріжжя +19+21

Донецьк +18+20

Луганськ +16+18

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