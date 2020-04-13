Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Весна не почалась: фото засніженої Міннесоти підкорює мережу

  • 22
У США на Великдень пішов сніг - фото 1
У США на Великдень пішов сніг

Американці ще не встигли оцінити всю красу весни, як раптово повернулась зима. У мережі показали кадри із засніженим подвір'ям у Міннесоті, які викликають добряче здивування.

На платформі Reddit користувач з ніком Mr_Dabski поділився епічним весняним фото зі свого ганку, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 42 тисячі переглядів та більше як тисячу коментарів.

І ще: Самопочуття під час пандемії: відео з випічкою підкорює Reddit (відео)

"Вчора було 65° F (+18 за Цельсієм). Сьогодні ми отримали 5 дюймів (12 см) снігу в Міннесоті", – відзначив автор. А коментатори додали, що така ж ситуація і в Колорадо, і в Південній Дакоті. Дехто навіть пожартував, що ніхто не очікував зустріти Санта-Клауса на Великдень, але, вочевидь, сам він розносив шоколадні яйця по домівках.

It was 65°F yesterday. Today we're getting 5 inches of snow. F u Minnesota. from r/Wellthatsucks

Читайте також: Британське подружжя перетворило гараж в іспанський ресторан (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 2833
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 560
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2221338
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл