Весна не почалась: фото засніженої Міннесоти підкорює мережу

Американці ще не встигли оцінити всю красу весни, як раптово повернулась зима. У мережі показали кадри із засніженим подвір'ям у Міннесоті, які викликають добряче здивування.

На платформі Reddit користувач з ніком Mr_Dabski поділився епічним весняним фото зі свого ганку, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 42 тисячі переглядів та більше як тисячу коментарів.

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"Вчора було 65° F (+18 за Цельсієм). Сьогодні ми отримали 5 дюймів (12 см) снігу в Міннесоті", – відзначив автор. А коментатори додали, що така ж ситуація і в Колорадо, і в Південній Дакоті. Дехто навіть пожартував, що ніхто не очікував зустріти Санта-Клауса на Великдень, але, вочевидь, сам він розносив шоколадні яйця по домівках.

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