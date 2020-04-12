Британське подружжя перетворило гараж в іспанський ресторан (фото)

Чимало країн оголосили карантин через пандемію коронавірусу, і Великобританія не стала винятком. Однак креативні британці знаходять спосіб розважатись і у власних домівках, як це подружжя, яке облаштувало собі ресторан в гаражі.

Британське подружжя Марк та Емі Кейс з містечка Віган вирішили, що можуть урізноманітнити своє життя і в умовах карантину. Вони у захваті від Іспанії, але зараз весь світ забув про туризм, тож пара взялась створювати шматочок улюбленої країни у власному гаражі. На щастя, Марк працює столяром, Емі – реставратором меблів, тож старенька майстерня в гаражі перетворилась в іспанський ресторанчик.

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Тепер у п'ятницю вони збираються тут на романтичну вечерю, щоб скуштувати паелью (іспанська страва з рису чи маленьких макаронів, яку можна доповнити будь-чим) та вино. Але подружжя не збирається зупинятись і щотижня планує змінювати стиль свого ресторанчику під назвою "Casa Casey", перетворюючи його в заклад мексиканської, французької та грецької їжі.

"Нам точно було весело, бо, на відміну від інших ресторанів, цей не зачиняється. Він відкритий 24 години на добу, але лише для нас зараз", – ділиться Емі.

Всі фото: AndyKelvin / Kelvin Media

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