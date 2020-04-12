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Карантин Коронавірус

Самопочуття під час пандемії: відео з випічкою підкорює Reddit (відео)

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Полуничний пиріг на карантині - фото 1
Полуничний пиріг на карантині

Карантин змушує людей не лише залишатись в самоізоляції, а справлятись з емоціями, які виникають від довгого перебування вдома. Герой цього відео показав, як насправді виглядає процес приготування полуничного пирога під час пандемії коронавірусу.

На платформі Reddit користувач з ніком NoShoulderSurfing поділився відео, яке нагадує простий рецепт полуничного пирога, але насправді все значно серйозніше. За короткий час допис піднявся в тренди, зібравши понад 11 тисяч переглядів та більше як 300 коментарів.

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Все тому, що хлопець показав, як виглядає приготування смачного полуничного пирога у час, коли світ намагається боротись з коронавірусом. Спершу все зрозуміло: після кожного процесу головний герой миє руки, але врешті домашні звуки зливаються в одне, поки він чекає, коли пиріг спечеться. І що ж може бути кращим під час напливу негативних думок, як не домашній пляцок з полуницею.

What baking feels like during a pandemic from r/TikTokCringe

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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