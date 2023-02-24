Весна йде – у Миколаївському зоопарку розквітли перші підсніжники

Побачити перші підсніжники в Миколаївському зоопарку можна біля літнього вольєра шимпанзе, навколо ставку та на схилах "Острова звірів". Дивіться фото, які наближають весну, нижче.

21 січня у Миколаївському зоопарку розквітли перші підсніжники (Galanthus), повідомила пресслужба зоопарку у Facebook.

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Щороку спеціалісти зоопарку ведуть календар цвітіння усіх рослин дендропарку. Декілька років тому було зафіксовано рекордно раннє цвітіння цієї рослини, 29-30 січня.

В цьому році цвітіння підсніжників спостерігається значно раніше ніж в минулі роки. Тож, саме зараз вдалий час аби помилуватись чарівною весняною квіткою", – йдеться у повідомленні.

Фото: Миколаївський зоопарк загальнодержавного значення

Фото: Миколаївський зоопарк загальнодержавного значення

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