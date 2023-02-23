Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Неймовірно красиві фото наших Карпат після п'ятиденного шторму показали у мережі

  • 41
Фото: Vasyl Fitsak - фото 1
Фото: Vasyl Fitsak / Facebook

На світлинах засніжені краєвиди з гори Піп Іван Чорногірський. Також в об'єктив потрапила колишня обсерваторія Білий слон.

Світлив Карпати Василь Фітцак, а опублікував фото на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: "Академік Вернадський" показав неймовірні фото станції в Антарктиці серед рожевого снігу

Наразі там хмарно, видимість обмежена, вітер південно-західний 5-6 м/с., температура повітря -8 градусів, пише ДСНС.

Фото: Vasyl Fitsak - фото 520267
Фото: Vasyl Fitsak / Facebook

Поступово Міжнародний науковий центр "Обсерваторія", створений спільними силами Прикарпатського Національного Університету ім. Василя Стефаника і Студіями Східноєвропейських Досліджень Варшавського Університету – стає все більш відомим в Україні та Польщі, пише "Білий слон".

Фото: Vasyl Fitsak - фото 520268
Фото: Vasyl Fitsak / Facebook

Беручи до уваги факт, що будівля "Білого слона" знаходиться на одній з найвищих вершин Чорногірського гірського масиву Українських Карпат, об’єкт може мати широке комплексне використання. Перший напрямок використання – для астрономічних спостережень. Другий – метеорологічні спостереження.

Фото: Vasyl Fitsak - фото 520272
Фото: Vasyl Fitsak / Facebook

Цілком новим напрямком є гірське рятівництво – пошуково-рятувальний пост при Обсерваторії, що здійснює Управління ДСНС у Івано-Франківській області у співпраці з GOPR-Biesczady.

Фото: Vasyl Fitsak - фото 520271
Фото: Vasyl Fitsak / Facebook
Фото: Vasyl Fitsak - фото 520268
Фото: Vasyl Fitsak / Facebook

Це цікаво: ТОП 10 найкумедніших фото із мешканцями лісу від парку "Сколівські Бескиди"

пропозиції партнерів
Новини