Неймовірно красиві фото наших Карпат після п'ятиденного шторму показали у мережі

На світлинах засніжені краєвиди з гори Піп Іван Чорногірський. Також в об'єктив потрапила колишня обсерваторія Білий слон.

Світлив Карпати Василь Фітцак, а опублікував фото на своїй сторінці у Facebook.

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Наразі там хмарно, видимість обмежена, вітер південно-західний 5-6 м/с., температура повітря -8 градусів, пише ДСНС.

Фото: Vasyl Fitsak / Facebook

Поступово Міжнародний науковий центр "Обсерваторія", створений спільними силами Прикарпатського Національного Університету ім. Василя Стефаника і Студіями Східноєвропейських Досліджень Варшавського Університету – стає все більш відомим в Україні та Польщі, пише "Білий слон".

Фото: Vasyl Fitsak / Facebook

Беручи до уваги факт, що будівля "Білого слона" знаходиться на одній з найвищих вершин Чорногірського гірського масиву Українських Карпат, об’єкт може мати широке комплексне використання. Перший напрямок використання – для астрономічних спостережень. Другий – метеорологічні спостереження.

Фото: Vasyl Fitsak / Facebook

Цілком новим напрямком є гірське рятівництво – пошуково-рятувальний пост при Обсерваторії, що здійснює Управління ДСНС у Івано-Франківській області у співпраці з GOPR-Biesczady.

Фото: Vasyl Fitsak / Facebook

Фото: Vasyl Fitsak / Facebook

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