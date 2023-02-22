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"Академік Вернадський" показав неймовірні фото станції в Антарктиці серед рожевого снігу
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Спочатку фото здаються фотошопом. Але полярники пояснюють рожевий сніг цвітінням мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей наприкінці антарктичного літа.
Фото опублікувала пресслужба Національного антарктичного наукового центру на своїй сторінці у Facebook.
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Рожеві візерунки на білому покриві – так квітне сніг наприкінці антарктичного літа в районі станції Академік Вернадський", написали у повідомленні.
Полярники пояснюють, що таке забарвлення з'являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей.
Цікаво, що одна й та ж водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву і пурпурову чи малинову. Вона зимує під снігом у "зеленому" варіанті, де переважає хлорофіл, а коли стає тепліше, то просувається ближче до поверхні та червоніє, адже в ній утворюються каротиноїди (ці ж сполуки фарбують моркву, наприклад). Каротиноїди захищають водорість від ультрафіолетового випромінювання", – пише Марті Дзиндра.
Наразі вчені відбирають і фіксують проби кольорового снігу, щоб вже на "великій землі" їх проаналізувати, відтак краще зрозуміти хімічні основи трансформації цієї водорості.
"Цвітіння снігу" сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок – у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується.
Тому так важливо щороку фіксувати площу "квітучого снігу" на дослідних поверхнях, щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату. Нині цю роботу біологи і біологині на станції проводять за допомогою дрону.
Дивіться казкові фото станції "Академік Вернадський" авторства Сергія Глотова та Марти Дзиндри.
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