На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вересень 2019 року став найтеплішим за всю історію спостережень
-
- 25
Вересень 2019 року став найтеплішим на планеті за всі 140 років спостережень. Про це повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Відзначається, що середня глобальна температура повітря над океаном і сушею в минулому вересні була на 0,95°C вищою за середню температуру XX століття. Крім цього, вересень 2019 року був також 43 поспіль вереснем і 417 поспіль місяцем з температурами вищими за середній рівень XX століття.
До слова: Останні 5 років стали найспекотнішими в історії: наскільки зросла середня температура
Перші 9 місяців поточного року стали другими найтеплішими в історії спостережень. Середня глобальна температура була на 0,94°C вищою за середню у XX столітті. Найтепліше було тільки у 2016 році.
Читайте також: Реальний хіт: виступ Грети Тунберг став треком у стилі death metal
-
09:49Електрокари Porsche Taycan і Tesla Model S перевірили на швидкість: ефектне відео
-
09:21Breaking Bad Experience: у США відкрився ресторан в стилі серіалу Пуститися берега
-
08:52Вересень 2019 року став найтеплішим за всю історію спостережень
-
08:25Представлено стильну колекцію одягу для космічних туристів
-
07:54Дієтологи назвали ідеальні перекуси для офісу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:33Капсула часу: у Запоріжжі знайшли цікаву Таврію
-
07:15Погода в Україні 18 жовтня: найтепліше у всій Європі
- 17 жовтня
-
22:51У Samsung Galaxy S10 виявили вразливість: ваші дані під загрозою
-
22:145 вагомих причин регулярно прогулюватися
-
21:42Серіал Великі Вуйки 7, 8 серія: дивитись онлайн нову комедію 1+1
-
21:17Дизайнери показали, як виглядатиме нова Skoda Octavia
-
21:0518 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Краще не ламати: ASUS ROG Phone 2 практично неможливо розібрати
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:18Викрасти за 32 секунди: у Сан-Франциско поцупили картину Далі
-
19:55Apple знову оновила iOS: що нового
-
19:41У Ватикані випустили смарт-чотки, які замінять фітнес-браслет
-
19:25Маша Єфросиніна позувала топлес
-
19:15Спагеті для Меркель та Біг-Мак для Трампа: улюблені страви впливових політиків
-
18:53Що ні в якому разі не можна робити на голодний шлунок
-
18:42Apple запатентувала "розумний" перстень: в чому його особливість
-
18:23Ролик з одяганням відра на голову підірвав мережу: відео дня
-
18:14Науковці розповіли, як презервативи можуть вплинути на глобальне потепління
-
18:05Гороскоп на 18 жовтня 2019: кого чекає незабутній відпочинок
-
07:15Погода в Україні 18 жовтня: найтепліше у всій Європі
- 17 жовтня
-
22:145 вагомих причин регулярно прогулюватися
-
19:15Спагеті для Меркель та Біг-Мак для Трампа: улюблені страви впливових політиків
-
16:21Як змінилися актори фільму Таксі: фото тоді і зараз
-
14:50Kalush ввірвався на українську реп-сцену: дебютний кліп гурту-протеже alyona alyona
-
12:19Вперед за мрією – 5 книг, потрібних для заробітку
-
09:53Антитіла – Буде син: дивіться новий кліп з архівними відео родини Тополі
-
07:15Погода в Україні 17 жовтня: тумани і тепло
- 16 жовтня
-
22:23Як перегляд порно впливає на чоловічий мозок: цікаве дослідження
-
19:15Як зміцнити імунітет восени: прості та приємні способи
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+)
-
12:15Тест для справжніх босів: Жорстокий деспот чи безтурботний мрійник?
-
08:52Серіал Великі Вуйки 3, 4 серія: дивитись онлайн нову комедію 1+1
-
07:29Погода в Україні 16 жовтня: потепління та попередження для водіїв
- 15 жовтня
-
22:41Науковці розповіли, чому жінкам не варто утримуватися від інтимного життя
-
20:42Чому вас можуть не пустити у літак: несподівані причини
-
17:43Ryanair запустить два нові маршрути в Україну
-
15:00Сієста і сангрія в Іспанії: все, що потрібно знати туристам про відпочинок у Барселоні
-
11:30ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе
-
08:33Україна – Португалія: дивитись відео голів та огляд матчу 14 жовтня 2019
-
07:58Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
- 14 жовтня
-
21:32УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ: дивитись онлайн трансляцію матчу відбору на Євро 2020
-
19:15Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
-
16:11ТОП-5 продуктів, які заряджають енергією на весь день
-
14:00Найкращі пісні 1990-х: рейтинг ТОП 200 хітів