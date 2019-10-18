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Вересень 2019 року став найтеплішим за всю історію спостережень

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Вересень 2019 року став найтеплішим за всю історію спостережень - фото 1

Вересень 2019 року став найтеплішим на планеті за всі 140 років спостережень. Про це повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Відзначається, що середня глобальна температура повітря над океаном і сушею в минулому вересні була на 0,95°C вищою за середню температуру XX століття. Крім цього, вересень 2019 року був також 43 поспіль вереснем і 417 поспіль місяцем з температурами вищими за середній рівень XX століття.

До слова: Останні 5 років стали найспекотнішими в історії: наскільки зросла середня температура

Перші 9 місяців поточного року стали другими найтеплішими в історії спостережень. Середня глобальна температура була на 0,94°C вищою за середню у XX столітті. Найтепліше було тільки у 2016 році.

Вересень 2019 року став найтеплішим за всю історію спостережень - фото 362240

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Джерело: noaa
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