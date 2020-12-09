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Венеція пішла під воду через помилковий прогноз погоди: фото

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Повінь у Венеції - фото 1
Повінь у Венеції / Twitter

Венеція постраждала від сильної повені через те, що вчасно не була задіяна система мобільних шлюзів MOSE, яка призначена для захисту від високої води італійського міста.

Як повідомляється, система не була активована, оскільки прогнозувалося, що пік припливу буде не таким сильним, як виявилося. Для активації MOSE потрібен якийсь час, і, коли влада усвідомила, що їхні прогнози у вівторок зазнали краху, було вже надто пізно.

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Глава місцевого відділу громадських робіт Чинція Цинконе повідомила, що команда намагається оптимальним чином налаштувати відкриття і закриття системи мобільних шлюзів.

Після декількох корупційних скандалів і багатьох років затримок в цьому році система нарешті запрацювала, але вона не була готова вчасно зупинити повінь, що зруйнувала місто у 2019 році. Перші тести системи MOSE пройшли у 2019 році. Вперше повноцінно задіяли систему 4 жовтня 2020 року. При цьому повністю система буде добудована у 2021 році.

Венеція пішла під воду через помилковий прогноз погоди: фото - фото 438507

Венеція пішла під воду через помилковий прогноз погоди: фото - фото 438508

Венеція пішла під воду через помилковий прогноз погоди: фото - фото 438509

Венеція пішла під воду через помилковий прогноз погоди: фото - фото 438510

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Джерело: ansa
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