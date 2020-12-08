Науковці придумали, як побороти зміни клімату за допомогою пива та чипсів

У Британії придумали нову технологію, яка допоможе боротися зі змінами клімату. В процесі виготовлення чипсів та пива буде паралельно виготовлятися добриво для аграріїв, але при цьому не буде шкідливих викидів в атмосферу.

Виробник картопляних чіпсів Walkers збирається запустити нову технологію і скоротити викиди вуглекислого газу на 70%. За цією технологією СО2 від процесу бродіння пива будуть змішувати з картопляними відходами, і ця суміш стане мінеральним добривом в аграрній сфері. Добриво будуть застосовувати на полях, де вирощують картоплю.

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Сенс в тому, що виробництво добрив теж супроводжується великими викидами СО2 і нова технологія дозволить зробити екологічно чистими відразу три процесу. Суміш пива і чипсів зробить подвійну роботу – збере всі шкідливі гази і від бродіння, і від виробництва добрива.

Виробник чипсів вже використовує систему метанового бродіння, завдяки якій бактерії живляться картопляними відходами та виробляють газ. Його збирають і спалюють в процесі обсмажування снеків, а це дозволяє не використовувати для виготовлення викопне паливо. Після бродіння залишається картопляна маса, яку будуть змішувати з відходами пивного бродіння.

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