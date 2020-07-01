Велосипедна гонка Тур де Франс пройде у віртуальній реальності

Знамениту велосипедну гонку Тур де Франс перенесли через карантинні обмеження, але у віртуальній реальності вона пройде, як завжди, в липні. Брати участь зможуть не тільки професіонали, але й любителі.

Найвідоміша і престижна велосипедна гонка світу, що проводиться вже понад сто років у Франції, Тур де Франс вперше відбудеться не як зазвичай в липні, а в серпні. Проте фанати спортивного заходу зможуть вже у цьому місяці подивитися гонку і, можливо, навіть взяти участь. Вона пройде в урізаному форматі і у віртуальній реальності.

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Організатором віртуальної Тур де Франс є розробник однойменної онлайн-гри симулятора гонок Zwift. У цій грі велосипед управляється за допомогою спеціального велотренажера.

Велогонка стартує вже 4 липня і триватиме до 19 липня. У віртуальному змаганні візьмуть участь 17 жіночих і 23 чоловічих команд професіоналів, які будуть долати спеціально відтворену трасу. Після професіоналів зможуть виступити любителі, які мають тренажери Zwift.

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