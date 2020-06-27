Ентузіаст зробив карт з кубиків, надрукованих на 3D-принтері: дивіться, як він їде

YouTube-блогер Метт Дентон представив новий проєкт: повнорозмірний карт для дорослого, який він зібрав з кубиків, надрукованих на 3D-принтері у власній майстерні. Блоки, з яких побудований карт, нагадують пластмасові деталі Lego.

Карт функціонує так само, як і звичайний: у рух його приводить електромотор, який живить блок батарей.

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Пізніше блогер пообіцяв оснастити свою розробку екраном, на який виводитиметься інформація про рівень заряду акумулятора. Під час тест-драйву виявили й інші недоробки конструкції, які в майбутньому Дентону доведеться покращити. До таких належать неефективні гальма – шини просто прокручувалися на дисках, і карт не сповільнювався. Рішенням проблеми може стати установка диференціала.

Раніше з кубиків Lego зібрали працює варіатор і встановили безступінчату коробку передач на платформу з коліщатами. Для цього використовувалися кілька десятків деталей з набору датського конструктора, зокрема два конусоподібні елементи.

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