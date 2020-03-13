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Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують

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Ці фотографії заворожують та захоплюють - фото 1
Ці фотографії заворожують та захоплюють

Всесвітня організація фотографії (The World Photography Organisation) назвала лауреатів Національної премії Sony World Photography Awards – 2020. Журі престижного міжнародного фотоконкурсу Sony обрало по одному переможцю з 63-х країн світу.

Приз, який отримають лауреати, – камера Sony A7 III, а найкращі знімки представлять на підсумковій виставці, яка пройде у Лондоні з 17 квітня по 4 травня.

Вам сподобається: Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020

Усі фотографії переможців дивіться тут. Ми ж вибрали кілька світлин, які однозначно варті вашої уваги:

Матеус Лейте, Afrocentrípeta (Бразилія)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391876

Я-Тінг Чунг, "Традиція: пара аборигенів в Уалені" (Тайвань)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391874

Ф. Ділек Уяр, "Легка тінь і варта" (Туреччина)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391880

Маркус Вестберг, Spread'em (Швеція)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391873

Уіл Вентер, "Я тут" (Південна Африка)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391890

Лакшіта Карунаратна, "Видра з Лінкольншира на нічному полюванні" (Шрі-Ланка)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391887

Олена Янкович, "Коло" (Сербія)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391879

Аббас Алкхаміс, "Рух коня" (Саудівська Аравія)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391882

Абдулла Аль-Мушафрі, "Сілма" (Катар)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391886

Кьяв Бо Бо, "Молода мисливиця на орлів" (М'янма)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391878

Тянь Санг Кок, "Іди зверху" (Малайзія)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391883

Тору Іїдзіма, DJI_0563 完成 (Японія)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391875

Абхіджіт КумарБанерджі, "Носороги, що спаровуються" (Індія)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391891

Габріель Корадо, Ugundani (Центральна Америка)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391885

Крістііна Таммік, "Зовнішній вигляд" (Естонія)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391888

Грег Лекер, "Заморожений мобільний будинок" (Франція)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391889

Ян Саймон, "Мавпочка, що задумалась" (Чехія)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391884

Тяньхе Юань, "Друге я" (Китай)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391877

Агостіно Валле Саджо, "Портрет Люсі" (Аргентина)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391892

Адам Стівенсон, "Сміятися нема над чим" (Австралія)

Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують - фото 391881

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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