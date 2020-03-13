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Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують
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Всесвітня організація фотографії (The World Photography Organisation) назвала лауреатів Національної премії Sony World Photography Awards – 2020. Журі престижного міжнародного фотоконкурсу Sony обрало по одному переможцю з 63-х країн світу.
Приз, який отримають лауреати, – камера Sony A7 III, а найкращі знімки представлять на підсумковій виставці, яка пройде у Лондоні з 17 квітня по 4 травня.
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Усі фотографії переможців дивіться тут. Ми ж вибрали кілька світлин, які однозначно варті вашої уваги:
Матеус Лейте, Afrocentrípeta (Бразилія)
Я-Тінг Чунг, "Традиція: пара аборигенів в Уалені" (Тайвань)
Ф. Ділек Уяр, "Легка тінь і варта" (Туреччина)
Маркус Вестберг, Spread'em (Швеція)
Уіл Вентер, "Я тут" (Південна Африка)
Лакшіта Карунаратна, "Видра з Лінкольншира на нічному полюванні" (Шрі-Ланка)
Олена Янкович, "Коло" (Сербія)
Аббас Алкхаміс, "Рух коня" (Саудівська Аравія)
Абдулла Аль-Мушафрі, "Сілма" (Катар)
Кьяв Бо Бо, "Молода мисливиця на орлів" (М'янма)
Тянь Санг Кок, "Іди зверху" (Малайзія)
Тору Іїдзіма, DJI_0563 完成 (Японія)
Абхіджіт КумарБанерджі, "Носороги, що спаровуються" (Індія)
Габріель Корадо, Ugundani (Центральна Америка)
Крістііна Таммік, "Зовнішній вигляд" (Естонія)
Грег Лекер, "Заморожений мобільний будинок" (Франція)
Ян Саймон, "Мавпочка, що задумалась" (Чехія)
Тяньхе Юань, "Друге я" (Китай)
Агостіно Валле Саджо, "Портрет Люсі" (Аргентина)
Адам Стівенсон, "Сміятися нема над чим" (Австралія)
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