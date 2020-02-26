Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020

Журі 63-ї щорічної премії фотожурналістики World Press Photo оголосило імена фіналістів 2020 року. Пропонуємо переглянути кадри, які викликають захоплення.

Світлини фіналістів премії World Press Photo боротимуться за звання найкращих у 9 номінаціях: "Фотографія року", "Головні новини", "Термінові новини", "Проблеми сучасності", "Люди", "Природа", "Довкілля", "Спорт" і "Довгострокові проєкти ". Премія вважається найпрестижнішою в галузі фотожурналістики.

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Цьогоріч у конкурсі взяли участь 4282 фотографи зі 125 країн, які представили 73 996 знімків. Незалежне журі, що складається з 17 професіоналів в області фотографії, вибрало 44 номінантів з 24 країн (Алжир, Австралія, Білорусь, Бельгія, Канада, Данія, Ефіопія, Франція, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Італія, Японія, Литва, Мексика, Польща, Перу, Росія, ПАР, Південна Корея, Іспанія, Туреччина, Великобританія і США), чиї знімки відрізняються "точним, чесним і візуально переконливим поданням навколишнього світу".

"Ісламська держава" і її наслідки в Сирії" Айвора Прікетта. Десятки тисяч людей, в основному жінки і діти іноземних бойовиків "Ісламської держави", більшості з яких до 18-ти років і вони є або сиротами, або розлученими зі своїми сім'ями.

"Геноцид індіанців Іксіл" Даніеля Вольпе. Громада Іксіл (майя), яка живе близько Сьєрра-де-лос-Кучуматанес у західній частині Гватемали, стала мішенню операції з геноциду.

"Король Донья" Антоніо Пісарро Родрігеса. Дві іберійські рисі, вимираючий вид котячих, злякалися, почувши постріли мисливців близько Асналькасара, Іспанія, 3 січня.

"Росомаха, арктичний снігогенератор" Пітера Мазера. Росомахи – невловимі поодинокі тварини, що живуть у віддалених районах тундри і засніжених лісах у північних широтах Європи, Азії та Північної Америки.

"Порятунок орангутангів" Альона Шредера. Індонезійські орангутанги перебувають під серйозною загрозою вимирання через тривале виснаження та фрагментацію тропічного лісу.

"Панголіни в біді" Брента Стиртона. Вимираючий вид тварин, панголінів, жертв контрабанди, іноді помилково приймають за рептилій, але вони – плацентарні ссавці, які є більшою мірою родичами собак і ведмедів, ніж мурахоїди або броненосці.

"Темношкіра дрег-магія: портрет дрег-художниці і активістки" Лі-Енн Олваж. Дрег-художниця й активістка Белінда Какамбо Ка-Фассі позує в шісаньямі – громадському просторі, де жінки готують і продають м'ясо, – в Хайелітші, неподалік Кейптауна, Південна Африка.

"Боротьба і пошук сцени Муси" Йона Ская. Професійний танцюрист Муса Мота, який танцює на милицях, позує після репетиції в Ньютаун, Йоганнесбург, Південна Африка.

"Повстати з попелу" Уоллі Скалій. The Gazelles de Gouandé в північному Беніні – одна з 16 футбольних команд, створених по всій країні з метою надання дівчатам можливості займатися спортом.

"Напад на готель DusitD2 у Найробі" Ай Курокави. Жінки евакуюються, оскільки служби охорони правопорядку шукають осіб, які вчинили напад на розкішний готель і бізнес-комплекс DusitD2 у Найробі, Кенія, 15 січня.

"Зіткнення з поліцією під час антиурядових демонстрацій" Фарук Батиш.

"Непохитним голосом" Ясуеші Чіба. Хлопець, освітлений мобільними телефонами, читає вірш, у той час як учасники протесту викрикують гасла, що закликають до цивільного правління під час відключення електроенергії в Хартумі, Судан.

"Заворушення в Гонконзі" Ніколас Асфур. Жінка тримає парасольку (символ протесту) під час акцій протесту в районі Козуей-Бей у Гонконзі 1 жовтня 2019 року.

"Заворушення в Гонконзі" Ніколас Асфур. Школярки переходять дорогу, йдучи в школу після участі в мітингу 12 вересня 2019 року в Гонконзі.

"Родичка оплакує загиблого в авіакатастрофі в Ефіопії" Мулугета Айєн. Родичка жертви аварії літака рейсу ET302 Ефіопською авіалінії кидає бруд в обличчя на місці катастрофи біля Аддис-Абеби 14 березня 2019 року.

"День народження Гітлера / Великодні вихідні" Марка Петерсона. Члени расистського угруповання Shield Wall Network святкують день народження Гітлера на озері Дарданелли, штат Арканзас, США, 20 квітня.

"Масова еміграція" Ніколо Філіппо Россо. Сотні мігрантів на день залишають Венесуелу через політичну та соціально-економічну кризу. Колумбія бере на себе основний тягар цієї масової еміграції.

"Тигри по сусідству" Стіва Вінтера. Від 5 000 до 10 000 тигрів живуть у неволі в придорожніх зоопарках США, в той час як інші компанії розводять тигрів і стягують плату з відвідувачів за те, що ті гладять тварин і позують разом з ними.

"Боротьба з пожежею Marsh" Ноа Бергера. Пожежники борються з пожежею Marsh Complex Fire біля міста Брентвуд, штат Каліфорнія.

"Біла ведмедиця і її дитинча" Естера Хорвата. Біла ведмедиця і її дитинча наближаються до обладнання, встановленого вченими в рамках наукової експедиції, що вивчає наслідки зміни клімату Арктики в океані.

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