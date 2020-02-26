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Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020

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Ці фотографії вражають своєю силою й непідробними емоціями - фото 1
Ці фотографії вражають своєю силою й непідробними емоціями

Журі 63-ї щорічної премії фотожурналістики World Press Photo оголосило імена фіналістів 2020 року. Пропонуємо переглянути кадри, які викликають захоплення.

Світлини фіналістів премії World Press Photo боротимуться за звання найкращих у 9 номінаціях: "Фотографія року", "Головні новини", "Термінові новини", "Проблеми сучасності", "Люди", "Природа", "Довкілля", "Спорт" і "Довгострокові проєкти ". Премія вважається найпрестижнішою в галузі фотожурналістики.

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Цьогоріч у конкурсі взяли участь 4282 фотографи зі 125 країн, які представили 73 996 знімків. Незалежне журі, що складається з 17 професіоналів в області фотографії, вибрало 44 номінантів з 24 країн (Алжир, Австралія, Білорусь, Бельгія, Канада, Данія, Ефіопія, Франція, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Італія, Японія, Литва, Мексика, Польща, Перу, Росія, ПАР, Південна Корея, Іспанія, Туреччина, Великобританія і США), чиї знімки відрізняються "точним, чесним і візуально переконливим поданням навколишнього світу".

"Ісламська держава" і її наслідки в Сирії" Айвора Прікетта. Десятки тисяч людей, в основному жінки і діти іноземних бойовиків "Ісламської держави", більшості з яких до 18-ти років і вони є або сиротами, або розлученими зі своїми сім'ями.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388618

"Геноцид індіанців Іксіл" Даніеля Вольпе. Громада Іксіл (майя), яка живе близько Сьєрра-де-лос-Кучуматанес у західній частині Гватемали, стала мішенню операції з геноциду.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388621

"Король Донья" Антоніо Пісарро Родрігеса. Дві іберійські рисі, вимираючий вид котячих, злякалися, почувши постріли мисливців близько Асналькасара, Іспанія, 3 січня.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388626

"Росомаха, арктичний снігогенератор" Пітера Мазера. Росомахи – невловимі поодинокі тварини, що живуть у віддалених районах тундри і засніжених лісах у північних широтах Європи, Азії та Північної Америки.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388612

"Порятунок орангутангів" Альона Шредера. Індонезійські орангутанги перебувають під серйозною загрозою вимирання через тривале виснаження та фрагментацію тропічного лісу.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388619

"Панголіни в біді" Брента Стиртона. Вимираючий вид тварин, панголінів, жертв контрабанди, іноді помилково приймають за рептилій, але вони – плацентарні ссавці, які є більшою мірою родичами собак і ведмедів, ніж мурахоїди або броненосці.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388622

"Темношкіра дрег-магія: портрет дрег-художниці і активістки" Лі-Енн Олваж. Дрег-художниця й активістка Белінда Какамбо Ка-Фассі позує в шісаньямі – громадському просторі, де жінки готують і продають м'ясо, – в Хайелітші, неподалік Кейптауна, Південна Африка.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388617

"Боротьба і пошук сцени Муси" Йона Ская. Професійний танцюрист Муса Мота, який танцює на милицях, позує після репетиції в Ньютаун, Йоганнесбург, Південна Африка.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388627

"Повстати з попелу" Уоллі Скалій. The Gazelles de Gouandé в північному Беніні – одна з 16 футбольних команд, створених по всій країні з метою надання дівчатам можливості займатися спортом.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388616

"Напад на готель DusitD2 у Найробі" Ай Курокави. Жінки евакуюються, оскільки служби охорони правопорядку шукають осіб, які вчинили напад на розкішний готель і бізнес-комплекс DusitD2 у Найробі, Кенія, 15 січня.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388625

"Зіткнення з поліцією під час антиурядових демонстрацій" Фарук Батиш.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388613

"Непохитним голосом" Ясуеші Чіба. Хлопець, освітлений мобільними телефонами, читає вірш, у той час як учасники протесту викрикують гасла, що закликають до цивільного правління під час відключення електроенергії в Хартумі, Судан.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388611

"Заворушення в Гонконзі" Ніколас Асфур. Жінка тримає парасольку (символ протесту) під час акцій протесту в районі Козуей-Бей у Гонконзі 1 жовтня 2019 року.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388615

"Заворушення в Гонконзі" Ніколас Асфур. Школярки переходять дорогу, йдучи в школу після участі в мітингу 12 вересня 2019 року в Гонконзі.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388623

"Родичка оплакує загиблого в авіакатастрофі в Ефіопії" Мулугета Айєн. Родичка жертви аварії літака рейсу ET302 Ефіопською авіалінії кидає бруд в обличчя на місці катастрофи біля Аддис-Абеби 14 березня 2019 року.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388609

"День народження Гітлера / Великодні вихідні" Марка Петерсона. Члени расистського угруповання Shield Wall Network святкують день народження Гітлера на озері Дарданелли, штат Арканзас, США, 20 квітня.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388624

"Масова еміграція" Ніколо Філіппо Россо. Сотні мігрантів на день залишають Венесуелу через політичну та соціально-економічну кризу. Колумбія бере на себе основний тягар цієї масової еміграції.Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388610

"Тигри по сусідству" Стіва Вінтера. Від 5 000 до 10 000 тигрів живуть у неволі в придорожніх зоопарках США, в той час як інші компанії розводять тигрів і стягують плату з відвідувачів за те, що ті гладять тварин і позують разом з ними.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388614

"Боротьба з пожежею Marsh" Ноа Бергера. Пожежники борються з пожежею Marsh Complex Fire біля міста Брентвуд, штат Каліфорнія.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388620

"Біла ведмедиця і її дитинча" Естера Хорвата. Біла ведмедиця і її дитинча наближаються до обладнання, встановленого вченими в рамках наукової експедиції, що вивчає наслідки зміни клімату Арктики в океані.

Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020 - фото 388608

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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