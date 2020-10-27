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У мережі показали перші офіційні фото нової Бетвумен у костюмі

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Бетвумен у новому сезоні зіграє Джавісія Леслі - фото 1
Бетвумен у новому сезоні зіграє Джавісія Леслі

Телеканал CW представив новий образ темношкірої супергероїні DC Бетвумен. Дивіться, як вона виглядатиме тепер!

Героїню зобразили у чорно-червоному відвертому костюмі та масці, що закриває верхню частину обличчя. Також Бетвумен одягнена у плащ, а на голові у неї – афро.

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Актриса Джавісія Леслі, яка зіграє у продовженні серіалу, показала костюм супергероїні на своїй сторінці в Instagram.

"Для мене було дуже важливо, щоб глядачі могли дізнатися вже по одному силуету, що Бетвумен – темношкіра дівчина. З облягаючим костюмом і красивим афро ми безумовно впоралися!", – розказує Леслі.

Виробництвом серіалу займається Warner Bros.Television у співпраці з The CW Television Network.

Про те, що автори серіалу "Бетвумен" взяли на головну роль бісексуальну афроамериканку Джавісію Леслі, стало відомо у липні цього року.

Зміну актриси провели після відходу з проєкту Рубі Роуз. Вона відмовилася зніматися у другому сезоні "Бетвумен" у травні без пояснення причин. Перша частина серіалу вийшла в жовтні 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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