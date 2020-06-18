Ведучий Top Gear розбив колекційний Lamborghini

Ведучий не впорався з керуванням на мокрій дорозі

На зйомках чергового випуску британського автомобільного шоу Top Gear в Йоркширі сталася аварія. Ведучий Педді Макгіннесс не впорався з керуванням колекційного Lamborghini Diablo і розбив його.

У момент ДТП співведучі Макгіннесса, Ендрю Флінтофф і Кріс Харріс, їхали на Jaguar XJ220 і Ferrari F40.

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Як повідомляє The Sun, причиною аварії могла стати волога після дощу дорога. Швидкість Diablo була порівняно невелика – Макгіннесс розігнав авто до швидкості у 56 кілометрів на годину. Сам він не постраждав у ДТП і продовжив зйомки на іншому автомобілі – старій Skoda Octavia. Ймовірно, епізод з аварією може потрапити в одну з серій 29 сезону Top Gear.

На відео, опублікованому Макгіннессом в Instagram, видно пошкодження Diablo. У колекційного суперкара повністю відвалився задній бампер, помітні подряпини і відколи ззаду і збоку, при цьому оптика залишилася цілою. У скільки обійдеться ремонт автомобіля, не уточнюється.

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