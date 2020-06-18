Представлено оновлений Mercedes-AMG E 63: чим здивували німці

Mercedes-AMG показав оновлений "заряджений" E 63 у кузові седан і універсал. Це остання модель, створена під керівництвом Тобіаса Мьорса, який з 1 серпня покине пост глави підрозділу AMG і перейде в Aston Martin.

Зміни в екстер'єрі зводяться до трохи модернізованих граток радіаторних, нового капоту, збільшеної у розмірах трипроменевою зірки і появи хромованою лінії, що з'єднує задні ліхтарі (вона також може бути виконана з карбону). До менш помітним оновленням належать колісні арки, які стали ширшими на 27 міліметрів. Для новинки доступний опціональний пакет AMG Night, який передбачає заміну хромованої обробки кузова на чорний глянець.

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Для оновленої моделі розробили новий дизайн колісних дисків: для E 63 передбачені 19-дюймові, а для E 63 S – 20-дюймові.

Салон оновили по тій же схемі, що і у рестайлінгового E-Class: з'явилися екрани діагоналлю 10,25 або 12,3 дюйма (у залежності від рівня оснащення), однак графіка у них власна, з трьома варіантами оформлення. Крім того, E 63 має нове кермо з датчиками, завдяки яким система визначає наявність рук водія на ободі.

Інженери допрацювали адаптивну пневмопідвіску для комфортнішої їзди. Зокрема, оптимізували пружини й амортизатори.

Гамма двигунів залишилася колишньою. Турбомотор V8 4.0 на E 63 видає 571 кінську силу і 750 Нм крутного моменту, а на E 63 S його віддача становить 612 сил і 850 Нм. Трансмісія – девятидіапазонний "автомат" AMG Speedshift MCT, привід – повний з диференціалом з електронним управлінням, а для S-версії доступний дрифт-режим.

Відповідно, модель не стала швидшою: як і раніше, седан набирає першу "сотню" за 3,5 секунди (S-версія на 0,1 секунди швидше), а універсал – за 3,6 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 кілометрів у звичайного E 63, і 300 кілометрів на годину – у E 63 S.

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