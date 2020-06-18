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На продаж виставили колекцію вінтажних Cadillac

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Загалом продають п'ять вінтажних Cadillac - фото 1
Загалом продають п'ять вінтажних Cadillac

У Каліфорнії виставили на продаж п'ять раритетних Cadillac за 155 000 доларів. Вінтажна колекція містить автомобілі, випущені з 1954 по 1960 роки, а також легендарну модель Eldorado 1976 року випуску. Окремо автомобілі не продаються.

Колекція складається з білого і чорного кабріолета, синього і шестивіконного сріблястого седанів 62-серії, а також червоного кабріолета "Ельдорадо". За словами продавця, всі автомобілі мають пробіг від 70 000 до 180 000 км. Попри гарний зовнішній стан, більшість моделей потребує ремонту.

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Наприклад, білому кабріолету доведеться поміняти паливний насос, а шестивіконному седану потрібно провести капітальний ремонт гальмівної системи. У всіх кабріолетів необхідно замінити м'який дах. Краще за всіх зберігся Eldorado – у нього потрібно лише відрегулювати гальмівні супорти.

Обидва кабріолети і сріблястий седан 62-серії обладнані 6,4-літровим V8 потужністю 325 кінських сил. Синій седан 1954 року має під капотом 6,0-літровий восьмициліндровий двигун, який видає потужність 230 кінських сил.

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На продаж виставили колекцію вінтажних Cadillac - фото 410662

На продаж виставили колекцію вінтажних Cadillac - фото 410663

На продаж виставили колекцію вінтажних Cadillac - фото 410664

У рух бордовий Eldorado 1976 року приводить 8,2-літровий V8 потужністю 210 кінських сил. Усі агрегати, встановлені на автомобілях, працюють з автоматичними коробками передач.

У середині травня на продаж виставили колекцію з 29 класичних американських автомобілів, випущених з 1939 по 1996 роки і кинутих на околиці пустелі. Купити всю колекцію можна за 50 700 доларів. Також є можливість придбати окремі автомобілі. Наприклад, найдорожча машина, Buick Roadmaster 1993 року, оцінюється у 650 доларів.

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Джерело: The Drive
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