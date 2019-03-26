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Ведучий осоромився з зачіскою в прямому ефірі: епічне відео

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Репортер Метт Бредлі осоромився в ефірі - фото 1
Репортер Метт Бредлі осоромився в ефірі / medialeaks

У мережі став вірусним курйозний ролик, в якому ведучий в прямому ефірі осоромився з зачіскою. Відео набрало у соцмережі Twitter понад 8 мільйонів переглядів.

Репортер Метт Бредлі зробив у кадрі укладку слиною, не підозрюючи, що його бачать у прямому ефірі. Повідомляється, що причиною став завчасний висновок репортера в ефір. Глядачі побачили, як журналіст плює на руку, після чого пригладжує своє волосся. Так він повторює з обома руками.

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Користувачі мережі почали жартувати на цю тему і відзначати, що від рукостискань з Бредлі краще утримуватися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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