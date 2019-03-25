Блогерка з морозивом розізлила мережу: фотофакт

Популярна блогерка здивувала користувачів своєю поведінкою заради фото з морозивом. Сучасне життя в мережі відрізняється від реального.

На платформі Reddit користувач з ніком fatguytiktok поділився фотоколажем, який викриває несправжність фото популярної блогерки в Instagram. На одному знімку дівчина позує з морозивом, зазначаючи у коментарі, що "ніколи не буває надто холодно", а на іншому можна побачити цей же смаколик у смітнику.

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"Вона витратила 7 доларів та морозиво у ріжку для фото в Instagram, а тоді викинула його якомога далі", – відзначив автор. За короткий час допис опинився у трендах зібравши понад 41 тис. переглядів та понад 1,8 тис. коментарів. Як додали коментатори, здається, батьки не вклали потрібних цінностей в голову цієї дівчини.

"Вони є інфлюенсерами. Їх образ - їхній лайфстайл. Люди стежать за ними тому, що знаходять відображення власного життя. Вони продають ілюзію, а їхні підписники її "їдять", – так наголошують користувачі.

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