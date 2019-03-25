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Як собака зіпсував інтерв'ю: епічне відео

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Собака зіпсував інтерв'ю журналісту - фото 1
Собака зіпсував інтерв'ю журналісту / goodfon

У мережі з'явилося відео, в якому собака зіпсував інтерв'ю журналісту, відкусивши частину мікрофона. Ролик вийшов настільки кумедним, що миттєво став вірусним в інтернеті.

Авторами сюжету є представники австралійської новинної станції Network 10 Perth. Ролик отримав безліч лайків і коментарів і став вірусним на ресурсі Imgur.

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На відео видно, що собака, відкусивши верхівку мікрофона, спішно тікає з нею за кадр. Ймовірно, він прийняв мікрофон за іграшку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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