Ведучий Дмитро Комаров завітав до киян у сховище метро: фото

Український телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров підтримав жінок та дітей, які ховаються зараз у столичному метро під час війни Росії в Україні.

На сторінці в інстаграмі він опублікував серію знімків з метро.

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"Війна змінює рахунок часу. Так багато турбот, що не пам'ятаєш день тижня та дату на календарі. Пам'ятаєш лише, який день війни. Сьогодні 14-й. Вчора був 13-й. У другій половині дня я згадав, що це 8 березня. Зрозуміло, що про свято не йдеться. Але наші жінки – наш тил. Вони допомагають нам перемогти. Абсолютно всі", – написав Дмитро.

"Жінки, ви вносите неоціненний, величезний внесок у перемогу. Головне, вірте у своїх чоловіків. Вони чудово справляються. Це найбільша підтримка для чоловіків", – додав Комаров.

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