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війна

Посол України в ООН відправив російських дипломатів до психіатрів – відео

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Сергій Кислиця поставив на місце російських дипломатів - фото 1
Сергій Кислиця поставив на місце російських дипломатів

Постійний представник України в ООН не втримався через чергові пропагандистські повідомлення міністра закордонних справ РФ Лаврова та порадив представникам цієї країни звернутись по "психіатричну допомогу". Відбулось це прямо на засідання Ради Безпеки ООН.

Посол України в ООН Сергій Кислиця прямо під час засідання Ради Безпеки 7 березня дістав та зачитав видрукований допис з твіттеру глави МЗС Росії Лаврова, який досі не може визнати напад російських окупантів на Україну.

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"Міністр закордонних справ Лавров: мета спеціальної воєнної операції Росії – зупинити будь-яку війну, яка може статися на території України або яка може розпочатись звідти", – процитував Кислиця. Після цього він додав, що це ретвітнуло посольство РФ у Лондоні, тож не втримався від рекомендації для окупантів.

Дозвольте нагадати російським дипломатам, що в Лондоні, у разі потреби щодо психічної допомоги, можна набрати номер лінії Національної служби охорони здоров’я: 111, – наголосив наш посол.

Тому не дивно, що ролик зі зверненням до росіян ставі дуже популярним в мережі, де за короткий час його переглянули понад 1,6 млн разів.

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