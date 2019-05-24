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Холостяк 2019: оголошена переможниця проекту

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Названа переможниця шоу Холостяк 9! - фото 1
Названа переможниця шоу Холостяк 9!

Нікіта Добринін вибрав переможницю шоу Холостяк 9 та подарував їй заповітну каблучку. Саме ця дівчина спробує побудувати стосунки із холостяком поза межами реаліті. Дізнайтеся, хто ж переміг у запеклій боротьба за руку та серце артиста – Лілія чи Дарія?

Фінал шоу Холостяк 9 відбувся 24 травня. В останньому випуску сезону Нікіта Добринін обирав між двома дівчатами. Лілія та Дарія вирушили до сонячної Італії, де мали по ще одному побаченню з ведучим. Опісля чудово проведеного часу з обома учасницями Нікіта зробив довгоочікуваний вибір.

І ще: Фінал шоу Холостяк 9 онлайн: яку дівчину обрав Нікіта Добринін

Омріяну каблучку отримала Дарія Квіткова. Це рішення Нікіті далося вкрай складно, але він упевнений, що саме з Дарією в нього значно більше спільних рис.

Дарія - переможниця шоу Холостяк 9 - фото 329886
Дарія - переможниця шоу Холостяк 9
Нікіта Добринін обрав Дарію - фото 329887
Нікіта Добринін обрав Дарію

Читайте також: Дарія Квіткова – переможниця Холостяк 9: біографія і найкращі фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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