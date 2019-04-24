Ліга сміху і Вечірній квартал без Зеленського: оголошені нові ведучі

Екс-шоумен, а тепер новий президент України Володимир Зеленський покине програми студії Квартал 95. Дізнайтеся, хто ж буде вести популярні шоу замість нього!

Уже 23 і 25 травня у Жовтневому палаці Києва відбудуться концерти проекту "Ліга сміху". Користувачі мережі активно обговорювали, що вести їх може новий президент України Володимир Зеленський. Нагадаємо, екс-керівник Кварталу вступить у свої повноваження після офіційної інавгурації.

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Однак з'ясувалося, що Зеленському вже знайшли заміну в популярних гумористичних проектах. Так, Лігу сміху відтепер вестиме учасник студії Квартал 95 Євген Кошовий.

Натомість Вечірній квартал замість Зеленського будуть вести учасники команди "Днепр", актори та ведучі Ігор Ласточкін та Юрій Ткач. Новим "кварталівцем" на постійній основі також стане капітан команди "Стадіон Діброва" Володимир Мартинець.

Постановкою номерів займатимуться Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

У дитячій версії програми Розсміши коміка Зеленського замінив Юрій Ткач. Хто ж посяде місце нового президента в дорослій версії програми – наразі невідомо.

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