З'явився віртуальний центр Дія.Бізнес: тут допомагають переселенцям в ЄС

Запрацював віртуальний центр допомоги на платформі Дія, який є гарячою лінією для українських переселенців, які зараз у Європі. Які консультації надають у центрі – читайте далі.

В Україні з'явився інноваційний формат гарячої лінії, а саме віртуальний центр Дія.Бізнес. Він допоможе українцям, яким довелось переїхати в країни ЄС отримати всю необхідну інформацію про правила оформлення перебування, працевлаштування, отримання допомоги та навіть реєстрації бізнесу. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, додавши, що всі відповіді громадяни зможуть отримати у дистанційному форматі, поки не можуть повернутись додому.

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У рамках пілотного проєкту фахівці вже можуть надавати консультації щодо перебування у 7 країнах, серед яких Болгарія, Литві, Німеччина, Польща, Словаччина, Словенія та Чехія. Але не варто хвилюватись, якщо у переліку нема потрібної країни, адже відповіді щодо неї будуть готуватись індивідуально.

Важливо: Центр надає консультації і внутрішньо переміщеним особам в Україні.

Поки функції віртуальної допомоги Дія.Бізнес такі:

Консультації щодо отримання статусу тимчасового захисту або інших правових підстав перебування на території іншої держави.

Надання інформації щодо допомоги із житлом і ресурсів підтримки з працевлаштуванням для громадян України.

Надання інформації щодо ведення бізнесу в 7 країнах ЄС та як згодом зробити релокейт в Україну.

Віртуальний центр Дія.Бізнес тут

Також можна отримати безплатну консультацію за такими номерами телефонів:

080 033 31 83 (дзвінки безплатні на території України)

+48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків з території країн ЄС, плата за дзвінки стягається відповідно до тарифних умов оператора)

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