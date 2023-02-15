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Вчити англійську легко – в Україні створили безплатну платформу для вивчення іноземної
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Проєкт розробили разом з освітньою платформою Lingva.Skills.Там можна пройти тестування на визначення рівня мови, також проходити курси з вивчення англійської на різних сервісах і в застосунках.
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко на своєму каналі у Telegram.
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Завдання розраховані на різні рівні знання мови. Уже готові завдання для рівнів А1, А2, В1 і В1+. Для рівня В2 розробили лише половину курсу, але він у процесі.
Презентували Національну екосистему вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою. Вже природно, що другою мовою спілкування у світі є англійська. Рухаємось в цьому ж напрямку та створюємо умови, щоб українці мали змогу навчатись", – пише Ткаченко.
Платформа є безплатною та доступною 24/7 всім українцям, попри місце перебування під час та після завершення воєнних дій.
Вона складається з трьох кроків:
- визначення рівня володіння англійською мовою,
- маркет-плейс сервісів навчання англійської мови,
- опановування англійською мовою за допомогою наймасовішого освітнього онлайн проєкту України "Lingva.Skills".
Вивчайте англійську тут.
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