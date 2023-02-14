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У "Дії" відкрили голосування за найкращу воєнну марку

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У "Дії" відкрили голосування за найкращу воєнну марку - фото 1

Опитування триватиме з 13 до 20 лютого. Можна обрати одну з десяти інших воєнних марок.

Раніше ви голосували за дизайн воєнних марок у Дії, а тепер час вибрати найкращу. Топову марку обирають майже у всіх країнах щороку. Україна не виняток. Проте в нас це – кілька кліків у смартфоні, – написали в Telegram-каналі "Дія".

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Отже, у застосунку можна проголосувати за одну з десяти марок, які випустили у 2022 році:

  • Вільні. Незламні. Непереможні
  • Доброго вечора, ми з України!
  • Зброя Перемоги
  • Кримський міст на біс!
  • Переможного Нового року!
  • Пес Патрон
  • Русскій воєнний корабль, іді … !
  • Слава Збройним Силам України!
  • Українська Мрія
  • Херсон – це Україна!

Опитування триватиме з 13 до 20 лютого в застосунку "Дія". Для того, щоб проголосувати, треба авторизуватися й у розділі "Опитування", знайти активне опитування про марку і власне обрати ту, яка найбільше до вподоби.

Якщо у вас немає мобільного застосунку, ви також можете взяти участь у голосуванні: у соцмережах Укрпошти та Ігоря Смілянського.

До слова, троє учасників розіграшу від Укрпошти, які голосуватимуть у фейсбуці, отримають призи.

Марка 'Доброго вечора, ми з України!' - фото 519824
Марка "Доброго вечора, ми з України!" / Укрпошта

І це: Воїни світла. Воїни добра – Укрпошта анонсувала нові марки, присвячені енергетикам

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