У "Дії" відкрили голосування за найкращу воєнну марку

Опитування триватиме з 13 до 20 лютого. Можна обрати одну з десяти інших воєнних марок.

Раніше ви голосували за дизайн воєнних марок у Дії, а тепер час вибрати найкращу. Топову марку обирають майже у всіх країнах щороку. Україна не виняток. Проте в нас це – кілька кліків у смартфоні, – написали в Telegram-каналі "Дія".

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Отже, у застосунку можна проголосувати за одну з десяти марок, які випустили у 2022 році:

Вільні. Незламні. Непереможні

Доброго вечора, ми з України!

Зброя Перемоги

Кримський міст на біс!

Переможного Нового року!

Пес Патрон

Русскій воєнний корабль, іді … !

Слава Збройним Силам України!

Українська Мрія

Херсон – це Україна!

Опитування триватиме з 13 до 20 лютого в застосунку "Дія". Для того, щоб проголосувати, треба авторизуватися й у розділі "Опитування", знайти активне опитування про марку і власне обрати ту, яка найбільше до вподоби.

Якщо у вас немає мобільного застосунку, ви також можете взяти участь у голосуванні: у соцмережах Укрпошти та Ігоря Смілянського.

На сторінці Укрпошти у фейсбук.

На сторінці Ігоря Смілянського у фейсбук.

У телеграм-каналі Ігоря Смілянського.

До слова, троє учасників розіграшу від Укрпошти, які голосуватимуть у фейсбуці, отримають призи.

Марка "Доброго вечора, ми з України!" / Укрпошта

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